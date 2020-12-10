День ангела — Романа (10 декабря): поздравления и значение имени

10 декабря — День ангела Романа. Это имя имеет древнегреческие корни и означает римлянин или римский.

Имя пользуется популярностью на территории Украины. Обладатели имени зачастую очень артистичны, разностороннее развиты. Однако могут быть через чур упрямыми, из-за чего окружающим бывает сложно с ними общаться.

В именины Романа 10 декабря Факты ICTV подготовили лучшие поздравления.

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Поздравление с Днем ангела Романа в СМС

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Тебе желаю я, Роман,

Удачи полный океан.

Чтоб был, как праздник, этот год.

Не знать тебе забот.

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Роман, ты у нас боец

И в работе молодец!

Пусть всегда тебе везет,

Живи без забот!

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Поздравляю с Днем ангела Романа,

Желаю тебе успехов и процветания!

Поздравление с Днем ангела Романа в открытках

Календарь церковных праздников до конца года

13 декабря именины будет праздновать Андрей.

Этот день считается большим церковным праздником.

Более подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.