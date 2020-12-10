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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

День Нобеля и прав человека: какой праздник сегодня, 10 декабря

В православном мире 10 декабря вспоминают преподобного Романа Антиохийского. В народном календаре дата называется Романов день и зимнее знамение, поскольку сегодня еще чествуют икону Пресвятой Богородицы под названием Знамение.

Кроме этого 10 декабря отмечают Всемирный день футбола День прав человека и День Нобеля (это ежегодное вручение Нобелевской премии, которое проходит в Стокгольме).

Именины отмечают: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

Народные приметы на 10 декабря:

  • Если на рассвете встать лицом к северному ветру — все беды и печали с ним последуют;
  • Дым из трубы идет столбом — будет морозная погода. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепель;
  • Если увидите красную звезду 10 декабря — будет ветреная погода;
  • Коровы сопят и фыркают — скоро будет холод;
  • На лучине много нагара — мороз скоро будет;
  • Лес шумит — в ближайшее время оттепель будет;
  • Воробьи дружно чирикают — скоро потеплеет.

Что нельзя делать 10 декабря:

  • Нельзя вязать или шить.
  • Нельзя впускать в дом престарелых, немощных и бедных. После этого могут начаться болезни и бедность.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных праздников. 13 декабря чествуют апостола Андрея Первозванного, 19 декабря празднуют Николая Чудотворца, а 25 декабря католическое Рождество.

Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.

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