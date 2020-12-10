10 декабря стартовали продажи фантастической ролевой игры Cyberpunk 2077, которую анонсировали еще в 2012 году.

Созданием игры занималась польская студия CD Projekt RED, которая работала над серией игр Ведьмак.

На агрегаторе Metacritic обнародовали уже 50 оценок различных изданий. Рейтинг игры сейчас составляет 91/100.

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Хотя некоторые издания в своих обзорах отметили, что в Cyberpunk 2077 есть некоторые баги в графике, звуке. Однако создатели обещали в день выхода выпустить патч, который устранит все проблемы.

Кроме того, на Metacritic еще нет обзоров консольных версий игры для PlayStation 4 и Xbox One.

Сериал по мотивам Cyberpunk 2077

Разработчики Cyberpunk 2077 анонсировали работу над сериалом по мотивам видеоигры.

Проект от Netflix должен выйти в 2022 году.

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