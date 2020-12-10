Метеорный поток Геминиды: где и когда можно будет наблюдать

Метеорный поток Геминид жители Земли смогут увидеть 13-14 декабря.

Астроном из Королевской обсерватории в Гринвиче Патрисия Скелтон отметила, что метеорный поток Геминид является хвостом астероида 3200 Фаэтон.

— Метеорные потоки обычно наблюдают, когда Земля проходит сквозь хвосты комет. Каждый год, когда наша планета попадает в поток обломков этого астероида, в ночном небе падают звезды, иногда по 150 за час, — сообщила Скелтон.

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Такие метеорные потоки, по данным ученых, входят в атмосферу со скоростью 35 км в секунду. Поэтому в небе появляются голубые, желтые или зеленые штрихи.

13-14 декабря метеорный поток Геминид будет очень сильным, поэтому его можно будет наблюдать с любой точки планеты.

Исследования Марса и Луны

Украина будет сотрудничать с NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) над исследованиями на Марсе и Луне.

Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA Артемида, которая предусматривает мирное исследование и эксплуатацию Луны, Марса, астероидов и комет. Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности о инициативы.