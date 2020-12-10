Лунный календарь на декабрь 2020 предусматривает много дней как с положительной энергетикой, так и с отрицательной. Первый месяц зимы откроет возможности для продвижения в карьерной и финансовой сферах, а также и в личной жизни.

Календарь по лунными дням декабря поможет правильно построить планы и определить удачные дни для их реализации.

Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь на декабрь 2020, который укажет на благоприятные, нейтральные и негативные дни.

Лунный астропрогноз на 1 декабря

Идеальный день для отдыха, релаксации, новой стрижки или начала диеты. Сны в ночь на 1 декабря могут содержать ценную информацию. Также не стоит выяснять отношения — это может негативно повлиять на состояние здоровья.

Лунный астропрогноз на 2 декабря

Луна будет находиться в фазе знака Рак. Настроение в этот день может быть довольно переменчивым, люди станут более уязвимыми.

Поэтому лучше избегать негативной энергетики и неприятного окружения, а хирургические операции отложить на потом. Проведите время с семьей или друзьями, займитесь уборкой или ремонтом в доме.

Лунный астропрогноз на 3 декабря

Астрологи называют этот день зеркальным — 3 декабря мир будет отражать ваше отношение к себе. В ваш адрес может звучать критика или оценочные суждения. Следует сохранять здравый смысл, оставаться самокритичным и не поддаваться влиянию окружения.

Лунный астропрогноз на 4 декабря

Символ этого дня — паук. Его энергетика — отрицательная, даже дьявольская. Старайтесь провести его в одиночестве, не планировать важных дел или решений. Иначе вы рискуете попасть в неприятную ситуацию.

Лунный астропрогноз на 5 декабря

5 декабря люди могут чувствовать одиночество и тоску — это нормальное явление в такой день. Лучше воздержаться от больших финансовых затрат и сомнительных инвестиций. Сексуальный контакт принесет положительные эмоции, мощный прилив энергии и укрепит отношения с партнером.

Лунный астропрогноз на 6 декабря

Большинство людей будут достаточно активными в этот день. Не проводите его в одиночестве, соберите компанию друзей или коллег — атмосфера будет способствовать сближению. Также не стоит ссориться и выяснять отношения.

Лунный астропрогноз на 7 декабря

Этот день должен быть спокойным и размеренным — не тратьте большие суммы и не принимайте кардинальных решений. Посвятите время саморазвитию и образованию.

Лунный астропрогноз на 8 декабря

8 декабря будет преобладать отрицательная энергетика. Могут возникать ссоры, конфликты, неожиданные неприятности или резкие изменения планов. Избегайте большого скопления людей, а особенно проведения праздников.

Лунный астропрогноз на 9 декабря

Благоприятный день для укрепления иммунитета и занятий спортом. Удачное время для новых знакомств и поддержания контактов со старыми друзьями. Люди будут менее конфликтными и не будут обращать внимания на спорные ситуации.

Лунный астропрогноз на 10 декабря

Луна будет скупой на энергию — вы можете чувствовать апатию и низкую активность. Не принимайте участие в новых проектах, иначе вы рискуете потратить время и силы впустую. Это идеальное время для отдыха и заботы о себе.

Лунный астропрогноз на 11 декабря

Светило будет находиться в Скорпионе. Благоприятными будут коммуникации с людьми, можно наладить конфликтные ситуации или вернуться к делам, которые не удавались раньше.

Лунный астропрогноз на 12 декабря

Стоит взяться за задачи, которые вы до этого откладывали. Кроме того, астрологи советуют прислушаться к себе и избегать споров.

Лунный астропрогноз на 13 декабря

Проведите этот день спокойно и организованно. Не занимайтесь важными делами, не тратьте большие суммы денег и не заводите новые знакомства.

Лунный астропрогноз на 14 декабря

Луна будет способствовать реализации важных планов. В этот день хорошо заключать сделки, браться за новые дела, отправляться в поездки. Не стоит заниматься сексом и употреблять тяжелую пищу — в организме будет мало энергии.

Лунный астропрогноз на 15 декабря

Идеальный день для кардинальных изменений или новых начинаний. Все, что вы запланируете сегодня, может осуществиться. Визуализируйте свои мечты и подумайте над тем, чего хотите больше всего. Также астрологи рекомендуют быть щедрыми — добро вернется к вам бумерангом.

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Лунный астропрогноз на 16 декабря

Замечательный период для проявлений активности. Однако в этот день люди будут более агрессивными, поэтому избегайте переговоров и важных встреч. Также стоит осторожнее обращаться с деньгами и ничего не занимать.

Лунный астропрогноз на 17 декабря

Сегодня стоит быть настороже — вы можете стать жертвой чужой агрессии или попасть в беду. Окунитесь в работу или займитесь домашними делами. Попытки помириться с кем-то или пойти на свидание будут успешными.

Лунный астропрогноз на 18 декабря

Нейтральный день. Астрологи советуют провести его пассивно, отдать долги, но не проделывать других финансовых операций. Также стоит сосредоточиться на полезной пище.

Лунный астропрогноз на 19 декабря

Благоприятное время для шопинга — покупки будут приносить радость и позитив. Будьте смелыми в своих высказываниях и проявлении эмоций — окружение вас поймет. Кроме того, это отличный день для работы на огороде или в саду.

Лунный астропрогноз на 20 декабря

Сегодня ваша активность будет иметь успех. Это прекрасная возможность взяться за сложные задачи, научиться чему-то новому или провести переговоры. Будьте общительными — коммуникации с разными людьми будут вам на пользу.

Лунный астропрогноз на 21 декабря

Будьте внимательны к каждому произнесенному слову — все, что вы скажете, может сбыться. Поэтому забудьте о плохом и сконцентрируйтесь на светлом будущем. Не торопитесь и будьте умеренными. Это неудачное время для активных занятий спортом, вредной пищи или алкоголя.

Лунный астропрогноз на 22 декабря

Один из негативных дней в декабре. Старайтесь заняться делами, которые не требуют высокой концентрации и умственной активности. Лучше побудьте в одиночестве, поскольку есть вероятность поссориться с кем-то.

Лунный астропрогноз на 23 декабря

Воздержитесь от перееданий, занятий спортом и сексуальных утех. Будьте внимательны — вас могут постигнуть неприятности, однако не стоит быть пассивными.

Лунный астропрогноз на 24 декабря

Сегодня надо провести время с семьей, а также вспомнить тех, кто умер. Избегайте переутомления и посвятите время добрым делам. Этот день благоприятен для семейных праздников, особенно связанных с любовью. Поэтому на 24 декабря можно планировать празднование свадьбы или годовщины.

Лунный астропрогноз на 25 декабря

Сконцентрируйтесь на решении текущих задач, но не начинайте новых. Этот день лучше провести в окружении родных людей или в спортзале.

Лунный астропрогноз на 26 декабря

Неудачный день для решения рабочих вопросов. Проявляйте любовь и милосердие во время общения. Будьте щедрыми на комплименты и удачные шутки.

Лунный астропрогноз на 27 декабря

В этот период символическими станут обращения к прошлому. Забудьте об обидах, исправьте старые ошибки или попросите прощения у тех, кому сделали больно. Посвятите время улучшению здоровья, идеально в этот день посетить оздоровительное учреждение или отправиться в санаторий.

Лунный астропрогноз на 28 декабря

Отличный период для важных дел. Можно браться за новые проекты или сменить место работы. День будет способствовать успеху в любых начинаниях, а сны могут стать вещими.

Лунный астропрогноз на 29 декабря

Довольно противоречивый день. Будьте занятыми сегодня, чтобы не поддаться плохим мыслям. Не зацикливайтесь на снах, они будут лживыми. Также стоит обратить внимание на состояние здоровья.

Лунный астропрогноз на 30 декабря

Астрологи прогнозируют полнолуние. Это довольно переломный период, во время которого лучше отказаться от путешествий, хирургических операций и косметических процедур. Проведите этот день в семейной атмосфере.

Лунный астропрогноз на 31 декабря

Последний день зимы принесет гармонию и покой. Сегодня будет легче отказаться от вредных привычек. Генеральная уборка в доме поможет очиститься изнутри. Пригласите друзей на вечеринку или устройте застолье.

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