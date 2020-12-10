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Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Мокрый снег и дожди: погода на выходные в Украине (КАРТА)

Погода на выходные в Украине предполагается с дождями и мокрым снегом.

В субботу, 12 декабря, на всей территории страны синоптики прогнозируют осадки. В западных, южных и центральных областях пройдут дожди, местами со снегом. Днем температура воздуха будет колебаться от +4°С до -1°С, ночью — от +3° С до -4°С.

В северных и восточных областях будет снег. Столбики термометров покажут до -5°С.

Читайте: Мороз и мокрый снег: погода в Украине на 10 декабря (КАРТА)

Погода на выходные в Украине (12 декабря 2020 — 13 декабря 2020)

В воскресенье, 13 декабря, на Востоке, Закарпатской и Херсонский областях погода предполагается без осадков. Днем температура воздуха составит от 0°С до +8°С, ночью — от +3°С до -2°С.

В западных, центральных и северных и остальных южных областях пройдут дожди и мокрый снег. Столбики термометров покажут днем от +1°С до +8°С, ночью — от +6°С до -1°С.

Погода на выходные в Украине (12 декабря 2020 — 13 декабря 2020)

Погода на Новый год 2021

Погода на Новый год 2021 будет достаточно теплой. По прогнозам синоптиков, 27-29 декабря снег выпадет, но его покров будет тонкий и долго не будет лежать.

Перед Новым годом метеорологи предупреждают о сильных дождях. Так, 30 декабря может выпасть до 2-4 миллиметров осадков.

Источник: Укргидрометцентр

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