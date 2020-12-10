PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Мороз и мокрый снег: погода в Украине на 10 декабря (КАРТА)

В Украине на четверг, 10 декабря, синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду.

В западных областях пройдет дождь со снегом, а температура днем составит 2° … 7°, а ночью максимально опустится до -3°.

На севере страны ожидаются минимальные осадки. Столбики термометров покажут днем 1° …- 1°, а ночью -7° …- 9°.

В центральных регионах будет облачно с вероятно небольшими осадками. Днем 1 ° …- 1 °, ночью -4 ° …- 6 °.

На Востоке столбики термометров покажут 0° …- 2° днем и -5° …- 7° ночью.

Читайте: Местами осадки и до -13: погода на неделю в Украине (КАРТА)

Жителям южных областей стоит приготовиться к осадкам в виде мокрого снега. Температура днем составит 1°…- 1°, а ночью опустится до -4° …- 6°.

Погода на 10 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020

В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3° до + 2°, что несколько выше средних значений многих последних лет.

Более подробно о погоде читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка