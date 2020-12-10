В календаре на декабрь 2020 год много профессиональных праздников. Среди них самый важный – День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.

Есть в нем и государственный праздник – это Рождество (25 декабря), которое принесет украинцам дополнительный выходной.

В целом в последний месяц года будет девять выходных.

Список праздников на декабрь 2020:

1 декабря – День работников прокуратуры

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря – День невролога

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью

3 декабря – Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)

4 декабря – День информатики

4 декабря – День объятий

5 декабря – День работников статистики

5 декабря – Всемирный день почв

6 декабря – День Вооруженных сил Украины

7 декабря – День местного самоуправления

7 декабря – Международный день гражданской авиации

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией

10 декабря – Всемирный день футбола

10 декабря – День прав человека

10 декабря – День Нобеля

11 декабря – Всемирный день больного бронхиальной астмой

11 декабря – Международный день гор

12 декабря – День Сухопутных войск Украины

13 декабря – День благотворительности

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

15 декабря – День работников суда

15 декабря – Международный день чая

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы

18 декабря – День работников органов ЗАГСа

18 декабря – Международный день мигранта

19 декабря – День адвокатуры

20 декабря – Международный день солидарности людей

22 декабря – День энергетика

22 декабря – День работников дипломатической службы

23 декабря – Всемирный день сноуборда

24 декабря – День работников архивных учреждений

25 декабря – Рождество Христово

26 декабря – День подарков

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и ВСУ.

Церковные праздники в декабре 2020

В календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.

В частности, 4 декабря отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря — самый счастливый день для самых маленьких украинцев, потому что именно в ночь на него Святой Николай приносит подарки.

Но самый важный праздник — Рождество Христово (25 декабря) по григорианскому и новоюлианскому календарям. Это приятная дата для всех, поскольку принесет дополнительный выходной.