Сбои и проседания текстур: геймеры критикуют Cyberpunk 2077

10 декабря состоялся запуск долгожданной видеоигры Cyberpunk 2077. Однако игроки уже успели заметить в ней технические неисправности.
Больше всего игру критикуют владельцы приставок старых образцов. На страницах тематических форумов и соцсетей геймеры жалуются на версию игры для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Мол, Cyberpunk 2077 не оптимизировали под них и складывается впечатление неготовности продукта к запуску.
Пользователи столкнулись с такими проблемами: проседание кадровой частоты, зависания, медленная загрузка текстур, периодические сбои и тому подобное.
— Играю на приставке PlayStation 4 — оптимизация ужасная, текстуры загружаются через несколько секунд. Видишь большую коробку, а через мгновение перед тобой уже автомобиль, — пишет пользователь с социальной платформы Reddit.
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Рекорд игры Cyberpunk 2077
Видеоигра Cyberpunk 2077 от польской компании устанавливает рекорды в первый день релиза. Ей удалось собрать более 1 млн пользователей одновременно на игровой платформе Steam.
До этого такое количество геймеров на старте не удавалось собрать ни одному проекту.
Источник: 3D News