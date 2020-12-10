Сбои и проседания текстур: геймеры критикуют Cyberpunk 2077

10 декабря состоялся запуск долгожданной видеоигры Cyberpunk 2077. Однако игроки уже успели заметить в ней технические неисправности.

Больше всего игру критикуют владельцы приставок старых образцов. На страницах тематических форумов и соцсетей геймеры жалуются на версию игры для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Мол, Cyberpunk 2077 не оптимизировали под них и складывается впечатление неготовности продукта к запуску.

Пользователи столкнулись с такими проблемами: проседание кадровой частоты, зависания, медленная загрузка текстур, периодические сбои и тому подобное.

— Играю на приставке PlayStation 4 — оптимизация ужасная, текстуры загружаются через несколько секунд. Видишь большую коробку, а через мгновение перед тобой уже автомобиль, — пишет пользователь с социальной платформы Reddit.

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Рекорд игры Cyberpunk 2077

Видеоигра Cyberpunk 2077 от польской компании устанавливает рекорды в первый день релиза. Ей удалось собрать более 1 млн пользователей одновременно на игровой платформе Steam.

До этого такое количество геймеров на старте не удавалось собрать ни одному проекту.

Источник: 3D News