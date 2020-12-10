В пригороде Бристоля (Великобритания) появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси.

На одном из двухэтажных домов он изобразил бабушку, которая сильно чихает. Из-за этого у нее вылетает зубной протез, а также сумка и палка с рук.

Бэнкси уже подтвердил свое авторство работы. Он опубликовал фото картины вместе с серией шуточных снимков на своей странице в Instagram.

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Публикацию уличный художник подписал просто и лаконично — Апчхи!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy)

В октябре этого года картину Бэнкси Покажи мне Моне продали за $9,8 млн на аукционе Sotheby’s. На ней изображены сброшенные в пруд тележки из супермаркета и дорожный конус.

Торги длились всего восемь минут.

Фото: banksy