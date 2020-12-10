PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

С чихающей старушкой: Бэнкси создал новое граффити в Бристоле

В пригороде Бристоля (Великобритания) появилась новая работа известного уличного художника Бэнкси.

На одном из двухэтажных домов он изобразил бабушку, которая сильно чихает. Из-за этого у нее вылетает зубной протез, а также сумка и палка с рук.

Бэнкси уже подтвердил свое авторство работы. Он опубликовал фото картины вместе с серией шуточных снимков на своей странице в Instagram.

Читайте: В Ноттингеме украли часть работы Бэнкси – велосипед без колеса

Публикацию уличный художник подписал просто и лаконично — Апчхи!

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Banksy (@banksy)

В октябре этого года картину Бэнкси Покажи мне Моне продали за $9,8 млн на аукционе Sotheby’s. На ней изображены сброшенные в пруд тележки из супермаркета и дорожный конус.

Торги длились всего восемь минут.

Фото: banksy

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх