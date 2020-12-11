День ангела Анны празднуют 11 декабря. Также обладательницы этого имени отмечают свои именины еще несколько раз в год: 16 февраля, 8 апреля, 25 июня, 18 июля, 7 августа, 10 сентября, 15 октября, 4 ноября, 10 и 11 ноября, 3 и 22 декабря.

Поздравления в СМС и открытках с Днем ангела Анны смотрите в материале Фактов ICTV.

Значение имени — милосердная, храбрая и грациозная.

Характер: девушка с этим именем является доброй и верной своим близким. У нее острый ум и прекрасная память, которая часто помогает ей решать сложные жизненные ситуации.

Анна очень трудолюбива, поэтому с воодушевлением выполняет любые задачи, но что касается лидерских качеств — это не является сильной стороной девушки. Она хороший исполнитель, но не руководитель. Лучшая работа для нее — та, где нужно общаться с людьми, ведь у Анны это так легко получаетса.

Читайте: Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Анна — верная и любящая жена, но эта женщина имеет большую гордость, потому измену не простит.

Формы имени: Аня, Анночка, Аннушка, Ася, Нюня, Нуся, Нюраша, Анюша, Нюша, Нана, Анюта, Нюта.

Открытки с Днем ангела Анны

СМС-поздравления с Днем ангела Анны

***

В твоем имени только добро,

Анна — красиво звучит оно.

В твоём сердце лишь теплота,

Анна — невинная простота.

Ты удивляешь своей красотой,

Анна — девушка с чистой душой.

Всё ,что есть у тебя, готова отдать,

Анна — знаменует “благодать”.

***

С Днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

***

С Днем Анны я вас поздравляю,

Пускай Святая бережет,

Пусть огонек добра и света

В душе скорей она зажжет.

***

Желаю тебе, дорогая Анюта,

Чтобы сбывались все в жизни мечты!

Пускай дарит радость любая минута,

Чтобы счастливой всегда была ты!

***

Пусть Анна Святая тебя охраняет,

Здоровья тебе в этот праздник пошлет!

Удача пускай за тобою шагает,

И ввысь настроение все время растет!

***

В праздник Анны поздравляю

Я, Анюточка, тебя.

И желаю только счастья,

Хорошеть день ото дня.

Покровительница с неба

Пусть укроет от забот,

В трудностях тебя поддержит,

Силы, веру пусть дает.

***

В День Анны пожелаю

Благ житейских и добра,

Чтоб всегда тебя Святая

К счастью и любви вела.

***

Календарь праздников на 2021 год

В календаре неофициальных праздников на 2021 год есть много дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Среди них также есть: Всемирные день снега (19 января), День спонтанного проявления доброты (17 февраля), Всемирный день комплимента (1 марта), Всемирный день диджея (9 марта), Международный день счастья (20 марта), Международный день танца (29 апреля ), Международный день семей (15 мая), Всемирный день без табака (31 мая), Международный день блоггера (14 июня), Всемирный день поцелуя (6 июля).