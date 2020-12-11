День ангела Константина: поздравления в открытках и значение имени

День ангела Константина празднуют 11 декабря. Это популярное в мире имя распространено и в Украине.

Значение имени Константин

Имя Константин происходит от латинского имени Констант, что означает “постоянный, непоколебимый”.

Имя является латинским эквивалентом болгарского имени Костадин и греческого имени Евстафий.

Данное имя очень распространено в Греции и на Кипре.

Популярность проистекает из того, что имя Константин носили многие римские и византийские императоры. С этим именем также жили болгарские императоры и два греческих короля.

Имя встречается и на других языках Западной Европы, например, ирландском или шотландском.

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Поздравления с Днем ангела Константина в открытках

К слову, возможно, у вас есть близкие или знакомые с именем Николай, которые тоже празднуют именины 11 декабря. Поздравления с Днем ангела Николая в СМС и открытках смотрите в материале Фактов ICTV.