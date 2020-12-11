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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Международный день гор: какой праздник 11 декабря

11 декабря в мире отмечают Международный день гор. Он был установлен в декабре 2002 года на 57-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Цель праздника — организовывать мероприятия, которые пропагандируют значение устойчивого развития горных регионов.

Также на 11 декабря выпадает Всемирный день больного бронхиальной астмой. Впервые его начали отмечать в 1998 году более чем в 35 странах мира, чтобы привлечь внимание людей к этому заболеванию.

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По церковному календарю, 11 декабря чтят память преподобного мученика Стефана Нового, который не прекратил проповедовать христианство даже, когда был в ссылке.

Именины 11 декабря празднуют Василий, Григорий, Иван, Степан, Тимофей и Федор.

Народные приметы на 11 декабря:

  • Холодная и сухая погода — будет жаркое и солнечное лето.
  • Если много ворон, то вскоре выпадет снег.
  • Если утром туман, то день будет ясным.

Что нельзя делать 11 декабря:

  • нельзя ссориться, лучше сдерживать свои эмоции и быть благоразумными;
  • нельзя убирать дом вечером, чтобы не отпраздновать Рождество с нечистью.

В целом, календарь церковных праздников на декабрь 2020 будет богатым на важные даты. Так, 19 декабря православные христиане празднуют День Святого Николая. А 13 ноября чтят память апостола Андрея Первозванного.

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