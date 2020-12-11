11 декабря в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и морозы во всех регионах. Не ожидается осадков только в Харькове, Донецке и Луганске.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +3-5° днем ​​и до -1° ночью.

На Юге страны ожидается от +3° до +6° днем, а ночью — до -1°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать днем ​​до -1°, а минимальная температура ночью опустится до -8°.

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В центральных и северных областях Украины синоптики прогнозируют до -3° днем, а ночью температура может опуститься до -2°.

В Киеве 11 декабря днем столбики термометров покажут -2°, ночью также ожидается -2°.

Какой будет погода в декабре

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в декабре в Украине будет морозная, с метелями и снегом. Средняя месячная температура составит от 3° мороза до 2° тепла.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм.