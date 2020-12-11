Гадания на Андрея: как правильно и интересные способы

Разнообразные гадания веками сопровождают праздник Андрея Первозванного, который традиционно отмечается 13 декабря.

В этот день было принято собираться в большом девичьем кругу, чтобы узнать свою судьбу и имя суженого. Гадать необходимо в ночь на 13 декабря.

Самые интересные гадания на Андрея, 13 декабря, собраны в материале Фактов ICTV.

Гадание на тарелочках

Для этого гадания на Андрея возьмите несколько тарелок, а под них спрячьте цветочный бутон, куклу, перстень и маленькую ветку с дерева.

Не смотря, выберите одну из тарелок с сюрпризом.

Находки будут означать:

кольцо — замужество;

цветок — одиночество еще на один год;

ветка с дерева — разлука с любимым;

кукла — измена.

Гадание на мужских именах

Согласно более современным традициям, нужно написать как можно больше мужских имен на клочках бумаги, положить их под подушку, а проснувшись утром, достать одну из бумажек.

Будущий муж будет носить имя, написанное на выбранном клочке бумаги.

Если же гадать в девичьем кругу, то все мужские имена на бумажках складывали в шапку, а затем каждая из девушек по очереди доставала свое.

Гадание на картах

Не менее известно гадание на Андрея, связанное с игральными картами. Так девушки узнавали о характере будущего избранника. Колода карт обязательно должна быть новой.

Перед сном положите под подушку четырех королей, обязательно сказав при этом:

— Кто мой суженый, кто мой ряженый — тот приди во сне.

Уже утром достаньте одну из карт. Червонный король означал, что жених будет молодым и богатым, бубновый — желанным и любимым, крестовый — будет военным, а пиковой — ревнивым и злым.

Гадание на варениках

Такой способ гадания на Андрея подходит для большого девичьего общества, а помощницей станет домашняя собака.

Для этого нужно слепить и сварить вареники. Каждая из девушек берет себе один вареник и обозначает его цветной ниткой или кусочком бумаги.

Далее разложите все вареники в один ряд и впустите в комнату голодную собаку, которая и решит девичью судьбу.

Считалось, чей вареник питомец съест первым, та девушка и выйдет замуж в ближайшее время.

Если пес отнесет чей-то вареник в угол комнаты — девушка уедет жить за границу. А вот если собака не съест или бросит вареник — девушка еще долгое время будет оставаться одна.

Гадание на орехах и свечах

Возьмите глубокую емкость с водой и ореховые скорлупки — по одной на девушку.

В каждую скорлупку поместите небольшую свечу, подожгите и выложите в миску с водой.

В этом гадании судьбу решит вода: чья скорлупка с огнем утонет первой, той девушке и суждено первой идти под венец.

Гадания на зимние праздники

Согласно зимней календарной обрядности, гадания являются неотъемлемой частью Калиты (Андрея), Рождества и старого Нового года.

Перед гаданиями девушки распускали волосы, снимали украшения и развязывали все узлы на одежде и обуви.

Важным условием было отсутствие мужчин в том доме, где проводились гадания.

Подробнее о гаданиях узнавайте на Фактах ICTV.