11 декабря 2020 года Google обновил дудл и посвятил его новогодним праздникам 2021 года.
Украинцам напомнили, что в декабре и январе их ждет ряд праздничных дней.
Начнутся праздники с Дня святого Николая 19 декабря, потом будет католическое Рождество 25 декабря.
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В последний день месяца жители Украины встретят Новый год 2021, а в первых числах января будут отдыхать.
Кроме того, в первый месяц следующего года отметят Рождественский сочельник, православное Рождество — 6 и 7 числа, а также празднование Щедрого вечера, или Меланки — 13 января и Старый новый год — 14 января.
Список праздников декабря и января:
- День великомученицы Екатерины;
- День святого Андрея Первозванного;
- День святого Николая;
- Католическое Рождество;
- Новый год;
- Сочельник;
- Рождество Христово;
- Щедрый вечер (праздник Меланки);
- Новый год по старому стилю;
- Крещение.
Новогодний дудл Google
В течение декабря Google регулярно обновляет дудл, напоминая пользователям о рождественских и новогодних праздниках.
Подробнее о обновлениях дудла Google читайте на Фактах ICTV.