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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Предновогодние праздники: Google посвятил дудл списку главных дат декабря

11 декабря 2020 года Google обновил дудл и посвятил его новогодним праздникам 2021 года.

Украинцам напомнили, что в декабре и январе их ждет ряд праздничных дней.

Начнутся праздники с Дня святого Николая 19 декабря, потом будет католическое Рождество 25 декабря.

Читайте: Мировые праздники в декабре: Google создал новый дудл

В последний день месяца жители Украины встретят Новый год 2021, а в первых числах января будут отдыхать.

Кроме того, в первый месяц следующего года отметят Рождественский сочельник, православное Рождество — 6 и 7 числа, а также празднование Щедрого вечера, или Меланки — 13 января и Старый новый год — 14 января.

Список праздников декабря и января:

  • День великомученицы Екатерины;
  • День святого Андрея Первозванного;
  • День святого Николая;
  • Католическое Рождество;
  • Новый год;
  • Сочельник;
  • Рождество Христово;
  • Щедрый вечер (праздник Меланки);
  • Новый год по старому стилю;
  • Крещение.

Новогодний дудл Google

В течение декабря Google регулярно обновляет дудл, напоминая пользователям о рождественских и новогодних праздниках.

Подробнее о обновлениях дудла Google читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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