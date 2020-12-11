11 декабря 2020 года Google обновил дудл и посвятил его новогодним праздникам 2021 года.

Украинцам напомнили, что в декабре и январе их ждет ряд праздничных дней.

Начнутся праздники с Дня святого Николая 19 декабря, потом будет католическое Рождество 25 декабря.

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В последний день месяца жители Украины встретят Новый год 2021, а в первых числах января будут отдыхать.

Кроме того, в первый месяц следующего года отметят Рождественский сочельник, православное Рождество — 6 и 7 числа, а также празднование Щедрого вечера, или Меланки — 13 января и Старый новый год — 14 января.

Список праздников декабря и января:

День великомученицы Екатерины;

День святого Андрея Первозванного;

День святого Николая;

Католическое Рождество;

Новый год;

Сочельник;

Рождество Христово;

Щедрый вечер (праздник Меланки);

Новый год по старому стилю;

Крещение.

Новогодний дудл Google

В течение декабря Google регулярно обновляет дудл, напоминая пользователям о рождественских и новогодних праздниках.

Подробнее о обновлениях дудла Google читайте на Фактах ICTV.