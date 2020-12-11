Синоптики обещают минусовую погоду на начало января 2021 года. Так, с 1 по 5 января ожидаются дневные температуры на уровне 5 градусов мороза, а ночные – 5-6 ниже нуля.

Но уже 7 января в Украину придет потепление до +1 градуса, прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань.

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После Рождества, с 7 по 12 января, воздух днем ​​прогреется до + 4-5 градусов, а вот с 13 января украинцев ждет до 5 градусов ниже нуля.

Метеоролог Вазира Мартазинова считает, что существенное похолодание может начаться только во второй половине января.

– На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры, — сообщила она.

По ее словам, маловероятно, что на Новый год пойдет дождь или снег.

Прогноз погоды на Новый год 2021

Погода на Новый год будет достаточно теплой. 27-29 декабря снег выпадет, но его покров будет тонкий и долго лежать не будет. Перед Новым годом синоптики предупреждают о сильных дождях. Так, 30 декабря может выпасть до 2-4 миллиметров осадков.