Ким Ки Дук- биография и подробности жизни

Биография всемирно известного южнокорейского режиссера и сценариста Ким Ки Дука насчитывает много творческих работ и наград.

Он был лауреатом Венецианского кинофестиваля за фильмы Пьета и Пустой дом, Каннского кинофестиваля за фильм Ариран, Берлинского кинофестиваля — за ленту Самаритянка.

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Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 в поселке Соббьони, уезда Понхва провинции Северная Кенсан.

Не закончив сельскохозяйственную школу, он в возрасте 17 лет пошел работать на завод.

В 1980 году Ким ушел в армию, где в течение пяти лет проходил службу в морской пехоте. После возвращения из армии отправился в храм для незрячих, где провел два года и хотел стать священником.

В этот период Ким Ки Дук увлекся живописью и решил переехать во Францию ​​для изучения этого искусства. С 1990 до 1992 года занимался живописью, архитектурой, скульптурой и музыкой.

В 36 лет он снял свой первый фильм по своему же сценарию Крокодил (1996). После первого шага Ким начинает активно писать сценарии и снимать фильмы — Дикие животные (1997), Отель Птичья клетка (1998), Остров, Реальный вымысел (2000).

Первый международный успех приходит к южнокорейскому режиссеру после фильма Весна, осень, лето, зима и снова весна (2003), который рассказывает о жизни двух монахов. Притчевая лента получила популярность на Западе.

За свою 16-летнюю карьеру в кино Ким снял почти 20 фильмов. Однако в 2011 году режиссер бросает кинематограф и идет в горы, в частности, снимая фильм с самим собой в главной роли — Ариран.

В 2012 году он возвращается в мир кино с фильмом Пьета. За него режиссер получает награду Золотой лев на 69-м Венецианском кинофестивале.

Героями Кима становились люди обычные, с нижних слоев общества. В экстремальных условиях борьбы и гротеска режиссер чувствовал и передавал человеческую невиновность. В своих фильмах Ким Ки Дук часто апеллировал к чувствам. Он не ищет решения глобальных проблем, он не знает ответа на социально значимые вопросы.

Ким Ки Дук умер от коронавируса 11 декабря в больнице. Вскоре ему должно было исполниться 60 лет. Режиссер перестал выходить на связь 5 декабря.