Погода на 11 декабря в Киеве — прогноз погоды на сегодня

В Киеве 11 декабря ожидается облачная погода с дождями и морозами.
По данным Укргидрометцентра, в столице ожидается облачная погода. Столбики термометров покажут -1°…1°.
Согласно данным Sinoptik, в Киеве утром ожидаются дождь и облачная погода. Температура воздуха в течение дня -1°…-3°. Ветер — юго-восточный, 4-6 м/с.
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В столице 11 декабря сохранится гололед.
Хотя Служба автомобильных дорог в Киевской области сняла ограничения для грузового транспорта.
Непогода в Украине
Из-за непогоды в Украине без электроэнергии остались более 170 населенных пунктов. По состоянию на 7.00 11 декабря в трех областях Украины отсутствует электроснабжение.
Это произошло в результате активизации системы защиты линий электропередач.