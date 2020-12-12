День ангела Николая празднуют 12 декабря. Ежегодно православный и католический мир чтят память Святого Николая.

Также в этот день принято класть детям под подушку сладкие подарки, а для взрослых День Святого Николая — это хорошая возможность задуматься о благородных ценностях, о которых призван напомнить праздник.

Значение имени — народный победитель.

Характер Николая

Из положительных качеств можно выделить трудолюбие, сообразительность и оптимизм. А вот из отрицательных — неумение контролировать свои эмоции.

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Об этом парне можно сказать, что он целеустремленный и уверенный — достигает цели в любой работе, если действительно этого захочет. Также Николай любит путешествовать и встречаться с друзьями.

Другие формы имени Николай

Коля, Колюня, Колюся, Колян, Николка, Клаус.

Поздравления с Днем ангела Николая в СМС и открытках смотрите в материале Фактов ICTV.

Открытки с Днем ангела Николая:

СМС поздравления с Днем ангела Николая:

***

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

***

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всём тебе везет,

Пускай во всём пребудет взлет.

***

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай.

И живи на позитиве

В этом странном большом мире.

***

Николай — отличный парень:

Замечательный он друг,

Он внимательный и чуткий,

Замечает всё вокруг.

***

Коля-Коля, Николай,

Ты сегодня погуляй!

Именины ведь настали.

Всех друзей твоих собрали,

Будем в праздник поздравлять,

Только лучшего желать,

Море преданных друзей

И прекраснейших идей!

***

Николай, тебе сегодня

Поздравления мои.

Пожелаю тебе много

И удачи, и любви.

Дружбы искренней и верной,

И душевной красоты.

В именины, это верно,

Все сбываются мечты!

***

Пусть жизнь твоя сияет звездопадом,

Желанья исполняются в мгновенье,

Успех и счастье вечно будут рядом,

Не будет только зла и огорченья.

Пусть для тебя в таком прекрасном мире

Цветет заря, поют с восходом птицы,

Будь, Николай, на свете всех счастливей,

Не будет пусть у радости границы!

***

Календарь православных праздников 2021

Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата 2021 году припадает на 2 мая.

В церковном календаре на 2021 год верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также — в какие дни нужно поминать умерших родственников.