12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск.
Праздник появился в 1997 году — 18 октября подписан указ президента о ежегодном праздновании Дня Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
По численности они составляют почти половину ВСУ. В их состав входят механизированные, танковые, ракетные войска и артиллерия, а также армейская авиация, аэромобильные войска и войска противовоздушной обороны.
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Если среди ваших близких, друзей или знакомых есть военные, которые служат в составе таких формирований, поздравьте их с Днем сухопутных войск СМС из нашей подборки.
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Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага
И вперед, к ноге нога.
Вы за Родину в ответе,
Ну а мы гордимся этим!
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С Днем Сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать вам все важные вам даты.
***
Сухопутные войска,
Наша гордость и краса!
Сгинет пусть коварный враг —
Спустим на него собак.
Артиллерия, пехота,
Танки и ракеты,
В день торжественный вам шлем
Салюты и приветы!
В праздник Сухопутных войск
Услышим звон наград.
И пусть по Украине всей
Ура для вас кричат!
***
Сухопутных войск бойцов
Поздравляю я сейчас.
В душах будет пусть
Лишь радость и гармония у вас.
Чтобы все здоровы были,
Службу бравую несли.
В доме был достаток, счастье,
Детки славными росли.
***
Вы самый важный для армии вид
Военных профессий и действий.
И, может быть, это вас удивит —
На суше служить интересней.
Здесь есть пехота, танки, снаряды,
Здесь артиллерия залпы дает,
Разведчиков смелых большие отряды,
И на саперов работа ждет.
На вас мы надеемся в нашей защите,
И Богу мы молимся тоже за вас.
Вы будьте здоровы и верно служите,
И мир нам дарите всегда и сейчас.
Календарь праздников на декабрь 2020
В календаре праздников на декабрь 2020 много важных дат.
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