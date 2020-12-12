12 декабря в Украине отмечают День Сухопутных войск.

Праздник появился в 1997 году — 18 октября подписан указ президента о ежегодном праздновании Дня Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По численности они составляют почти половину ВСУ. В их состав входят механизированные, танковые, ракетные войска и артиллерия, а также армейская авиация, аэромобильные войска и войска противовоздушной обороны.

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Если среди ваших близких, друзей или знакомых есть военные, которые служат в составе таких формирований, поздравьте их с Днем сухопутных войск СМС из нашей подборки.

***

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

Вы за Родину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

***

С Днем Сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные вам даты.

***

Сухопутные войска,

Наша гордость и краса!

Сгинет пусть коварный враг —

Спустим на него собак.

Артиллерия, пехота,

Танки и ракеты,

В день торжественный вам шлем

Салюты и приветы!

В праздник Сухопутных войск

Услышим звон наград.

И пусть по Украине всей

Ура для вас кричат!

***

Сухопутных войск бойцов

Поздравляю я сейчас.

В душах будет пусть

Лишь радость и гармония у вас.

Чтобы все здоровы были,

Службу бравую несли.

В доме был достаток, счастье,

Детки славными росли.

***

Вы самый важный для армии вид

Военных профессий и действий.

И, может быть, это вас удивит —

На суше служить интересней.

Здесь есть пехота, танки, снаряды,

Здесь артиллерия залпы дает,

Разведчиков смелых большие отряды,

И на саперов работа ждет.

На вас мы надеемся в нашей защите,

И Богу мы молимся тоже за вас.

Вы будьте здоровы и верно служите,

И мир нам дарите всегда и сейчас.

Календарь праздников на декабрь 2020

В календаре праздников на декабрь 2020 много важных дат.

Самая важная из них — 25 декабря — Рождество Христово, которое принесет украинцам дополнительный выходной.