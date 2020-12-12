Андрея Первозванного – это не только религиозный праздник, но и народный. Люди считают, что ночь с 12 на 13 декабря наполнена волшебством. Этот праздник появился очень давно, многие традиции Дня Андрея Первозванного уже забыты, но некоторые все еще актуальны.

Традиционно в этот день девушки пытались узнать, кто же будет их суженым. Кроме того, по традициям наших предков девушки и юноши собирались в одном доме вечером 12 декабря. Шутили, рассказывали интересные истории и играли в разные игры, а в ночь с 12 на 13 декабря гадали.

В этот день нельзя шить, ткать и прясть, чтобы не накликать беду. Запрет иногда распространялся на более долгий период – вплоть до Крещения.

На Андрея Первозванного все девушки пекли калиту – корж из белого теста, который был символом солнца. Считалось также, что калита – символ счастливого брака. Каждая девушка, замешивая тесто, думала о своем любимом парне. В калиту добавляли сушенные ягоды и мед, а внутри делали дырочку, чтобы коржик можно было подвесить на ленту.

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А вечером девушки приглашали ребят на ужин, угощая их варениками, пирожками, голубцами и компотом. В этот вечер нельзя было пить водку. Девушки пели песни о любви, а парни пытались откусить подвешенную к потолку калиту.

Календарь праздников на декабрь

В календаре праздников на декабрь 2020 указано очень много различных праздников.

Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.

А также 25 декабря католики будут праздновать Рождество Христово, которое принесет украинцам дополнительный выходной.