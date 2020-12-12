День Сухопутных войск Украины, который отмечают 12 декабря, появился уже через год после формирования самих сухопутных войск в 1 996 году.

Сухопутные войска состоят из армейской авиации, ракетных войск и артиллерии, механизированных и танковых войск и других.

С инициативой отмечать отдельно День Сухопутных войск Украины выступил сам главнокомандующий вооруженными силами Украины, несмотря на то, что отдельные подразделения ежегодно празднуют свой собственный день.

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В условиях войны на Донбассе, именно представители этого вида вооруженных сил составляют основу операции Объединенных сил.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем Сухопутных войск Украины, чтобы поздравить наших защитников.

Календарь православных праздников 2021

Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата 2021 году припадает на 2 мая.

В церковном календаре на 2021 год верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также — в какие дни нужно поминать умерших родственников.