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Факты / Lifestyle
Віталій Плахта |

Парамонов день: какой праздник сегодня, 12 декабря

12 декабря православная церковь чтит память святого Парамона и еще 370 мучеников.

Парамон, вступившийся за праведных христиан во время их гонений, был заключен язычниками и  подвергнyт пыткам. Его вместе с другими арестованными обезглавили.

Именины 12 декабря празднуют: Валериан, Данило, Денис, Иван, Николай, Сергей.

Народные приметы

Снег 12 декабря предвещал метель, а сильные ветра ожидали, если заря в этот день окрашена в красный цвет;

Если же снег сегодня не выпал — значит, до 19 декабря будут сильные морозы;

Если человек родился 12 января, то его талисманом является амазонит или аметист.

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Что нельзя делать

В этот день нельзя ссориться и выяснять отношения.

А с деньгами важно быть внимательными и осторожными.

У верующих продолжается Рождественский пост, поэтому под запретом пища животного происхождения, алкоголь и шумные празднества.

Смотрите подробный календарь праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.

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