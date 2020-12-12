День святого Андрея отмечают 13 декабря. Это один из важнейших христианских праздников не только зимой, но и за весь год.

Праздник святого Андрея зародился еще в дохристианские времена и приобрел современные черты в период Раннего Средневековья. Посвящен он святому Андрею Первозванному — одному из апостолов Иисуса Христа, который когда-то стоял на том месте, где впоследствии возник Киев.

Что нельзя делать в День Андрея Первозванного

В День Андрея нельзя заниматься домашними делами, шить, ткать и прясть. В этот день все еще действуют запреты Рождественского поста. Поэтому 13 декабря можно употреблять в пищу рыбу, супы и каши на растительном масле и другие разрешенные блюда.

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Церковь запрещает это делать, но в народе говорят, что девушкам можно гадать на свою судьбу и суженого. Также запрещается устраивать громкие и неприличные гуляния.

Календарь православных праздников 2021

Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата 2021 году припадает на 2 мая.

В церковном календаре на 2021 год верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты и другое.