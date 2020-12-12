Праздник Андрея Первозванного ежегодно православные христиане отмечают 13 декабря. В этот день на столе обязательно должна быть калита. Это обрядовый корж, который издавна считается символом солнца и счастливого брака.
Рецепт калиты на Андрея
Ингредиенты:
- Мука — 3 стакана.
- Масло сливочное — 70 г.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Сода гашеная уксусом — 1 ч. л.
- Орехи (грецкие) — 1 стакан.
- Цукаты (ананасовые) — 50 г.
- Ванилин.
- Сахар — 1 стакан.
- Мак.
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Способ приготовления:
- Орехи и цукаты измельчить. Часть орехов оставить целыми для украшения.
- Муку и масло растереть, добавить яйцо, сметану, сахар, ванилин. Добавить погашенную уксусом соду.
- Замесить тесто и добавить измельченные орехи, цукаты и мак.
- Вымесить тесто, раскатать в пласт толщиной 1 см.
- Придать форму звезды, можно оставить просто круглой. В центре сделать дырочку и выложить на посыпанный мукой противень.
- Выпекать 20-30 минут при температуре 180-200°С.
- С остатков теста можно сделать пряники.
Время приготовления: один час.
Но в этот день не только лакомятся калитой, но и идут в церковь на праздничное богослужение, чтобы почтить память великомученика Андрея Первозванного, который стал первым апостолом Иисуса Христа.
А еще Андреев день считается большим церковным праздником, с которого начинаются зимние праздники.