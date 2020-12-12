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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Что символизирует калита и как ее приготовить

Праздник Андрея Первозванного ежегодно православные христиане отмечают 13 декабря. В этот день на столе обязательно должна быть калита. Это обрядовый корж, который издавна считается символом солнца и счастливого брака.

Рецепт калиты на Андрея

Ингредиенты:

  • Мука — 3 стакана.
  • Масло сливочное — 70 г.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Сода гашеная уксусом — 1 ч. л.
  • Орехи (грецкие) — 1 стакан.
  • Цукаты (ананасовые) — 50 г.
  • Ванилин.
  • Сахар — 1 стакан.
  • Мак.

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Способ приготовления:

  • Орехи и цукаты измельчить. Часть орехов оставить целыми для украшения.
  • Муку и масло растереть, добавить яйцо, сметану, сахар, ванилин. Добавить погашенную уксусом соду.
  • Замесить тесто и добавить измельченные орехи, цукаты и мак.
  • Вымесить тесто, раскатать в пласт толщиной 1 см.
  • Придать форму звезды, можно оставить просто круглой. В центре сделать дырочку и выложить на посыпанный мукой противень.
  • Выпекать 20-30 минут при температуре 180-200°С.
  • С остатков теста можно сделать пряники.

Время приготовления: один час.

Но в этот день не только лакомятся калитой, но и идут в церковь на праздничное богослужение, чтобы почтить память великомученика Андрея Первозванного, который стал первым апостолом Иисуса Христа.

А еще Андреев день считается большим церковным праздником, с которого начинаются зимние праздники.

Фото: Dreamstime

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