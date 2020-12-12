Как гадают на день Андрея 2020: все, что нужно знать

Ночь накануне праздника издавна считается магической. Девушки ждали ее, чтобы узнать имя будущего жениха. На праздник постились и просили святого о хорошем муже. Считается, что накануне этого дня можно задать вопрос и получить на него правдивый ответ. Помогут в этом магические ритуалы и старинные гадания.

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Гадание на зеркалах – известный магический ритуал. Два больших зеркала ставят друг напротив друга. Рядом нужно зажечь свечи, затем выключить свет. Девушка должна сесть между зеркалами и внимательно смотреть в одно из них. Считается, что в отражении можно увидеть своего жениха.

Положите расческу под подушку и произнесите: Суженый, ряженый, приди и расчеши мне голову. Ложитесь спать. Согласно поверью, ночью во сне явится жених. Главное, вспомнить его лицо после пробуждения утром.

Гадание на луковицах подойдет для девушек, которые не могут определиться и выбрать одного из нескольких претендентов. Возьмите луковицы и положите их в воду. Присвойте каждой луковице имя парня. Какая быстрее прорастет, того парня и стоит выбрать.

Выйдите вечером 12 декабря на улицу. Спросите имя у первого встречного мужчины. Оно станет пророческим: так же будут звать будущего жениха.