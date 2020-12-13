Андрея Первозванного: поздравления в картинках

Традиционно день Андрея Первозванного отмечают 13 декабря.

В этот день стоит поздравить всех Андреев и Андриан: кроме этого, гадания на Андрея издавна были неотъемлемой частью праздника.

Факты ICTV публикуют для вас лучшие поздравления с Днем Андрея Первозванного 13 декабря.

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Календарь праздников на декабрь

В профессиональном календаре на декабрь 2020 немало важных дат.

В первом месяце зимы украинцы будут отмечать День благотворительности, День чая, а также Международный день борьбы с коррупцией.

Всего в декабре 2020 будет девять выходных.