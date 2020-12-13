Ежегодно 13 декабря церковь чтит память Андрея Первозванного. Прозвали его так потому, что он стал первым апостолом Иисуса Христа.

По преданию, он проповедовал и на территории современной Украины. Говорят, что именно Андрей Первозванный установил крест на склонах реки Днепр и сказал, что на этом месте появится могущественный город.

Когда же апостол проповедовал в греческом городе Пафрос, местный правитель возненавидел его и приказал распять на кресте.

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Факты ICTV подготовили поздравления с праздником в СМС, чтобы вы могли поздравить своих близких с Днем Андрея Первозванного.

Пусть принесет Андрей Святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

***

Пусть принесет Святой Андрей

Удачу, мир, добро, достаток,

Пускай всегда в жизни твоей

Царят гармония, порядок!

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С Днем Андрея Первозванного!

Будьте радостны всегда,

Счастья Вам — порой нежданного,

Не случится пусть беда.

Но поздравить в этот день родных и знакомых нужно не только с праздником, но и с именинами. Поздравления в СМС и открытках с днем ангела Андрея можно посмотреть в нашем материале.