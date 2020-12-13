Ежегодно 13 декабря церковь чтит память Андрея Первозванного. Прозвали его так потому, что он стал первым апостолом Иисуса Христа.
По преданию, он проповедовал и на территории современной Украины. Говорят, что именно Андрей Первозванный установил крест на склонах реки Днепр и сказал, что на этом месте появится могущественный город.
Когда же апостол проповедовал в греческом городе Пафрос, местный правитель возненавидел его и приказал распять на кресте.
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Факты ICTV подготовили поздравления с праздником в СМС, чтобы вы могли поздравить своих близких с Днем Андрея Первозванного.
Пусть принесет Андрей Святой
Здоровья много, сил, удачи,
Наполнит мир твой добротой,
Чтоб стала жизнь светлей и ярче!
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Пусть принесет Святой Андрей
Удачу, мир, добро, достаток,
Пускай всегда в жизни твоей
Царят гармония, порядок!
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С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам — порой нежданного,
Не случится пусть беда.
Но поздравить в этот день родных и знакомых нужно не только с праздником, но и с именинами. Поздравления в СМС и открытках с днем ангела Андрея можно посмотреть в нашем материале.