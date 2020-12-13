Гороскоп на неделю, с 14 по 20 декабря 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Завершается коридор затмений полным солнечным затмением 14 декабря в Стрельце на Южном Узле. Это затмение Духа, то есть Солнца нет, реальность искажена, сознание затмилось эмоциями, нет ясности и воли. Очень важно во время солнечного затмения определить и записать свои цели, то есть использовать потенциал затмения, чтобы заложить свою личную программу самореализации на ближайшие шесть месяцев. Первоначально может воцариться смятение, но результатом будет трансформация в положительную сторону.

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Во время солнечного затмения возможны головные боли, скачки давления, сердечные боли, обострения хронических заболеваний. Это время провокаций, иллюзий, заблуждений, однако если вы встретите затмение в позитивном ключе, в хорошем настроении, то снизите его негативное влияние.

Гороскоп для Овнов

Для вас эта неделя будет благоприятной, так как сможете многое сделать. Активность и физическую силу хорошо бы направить на занятия спортом. Обстоятельства складываются наилучшим образом для активных контактов с противоположным полом. Больше действуйте и меньше разговаривайте, поскольку импульсивность и желание расставить все точки над і может привести к недоразумениям и надолго лишить гармонии в семье и отношениях. Отстаивайте свои интересы, но не резко, и вы сможете повлиять на любую ситуацию.

Гороскоп для Тельцов

Ваша жизнь наполнится яркими красками и приятными впечатлениями. На вас обращают внимание, дарят подарки, говорят комплименты. Может появиться настырный поклонник или поклонница. Понятно, что такие домогательства могут навредить уже существующим отношениям. Поэтому старайтесь ничего не обещать и по возможности вступайте в контакты очень осторожно. Следует держать под контролем финансовые дела, так как реализация желаний может принести существенные убытки.

Гороскоп для Близнецов

Обстоятельства складываются удачно для вас, а это дает хорошее настроение, уверенность в себе и возможности для выхода за рамки привычного окружения. Чтобы обрести лучшее понимание и перспективы, поддерживайте связь с людьми, живущими далеко от вас. К предметам, требующим вашего времени и внимания, относятся поездки, повышение квалификации, изучение или применение иностранных языков, издательский бизнес, реклама. Активизируются взаимоотношения с родственниками со стороны супруга, переписка или споры по поводу повторного брака.

Гороскоп для Раков

В течение недели придется много работать, любовные взаимоотношения помогают в деловом партнерстве и наоборот. У женщин может появиться авторитетный, деловой мужчина, покровитель. Благоприятный период для укрепления романтических связей, расширения круга знакомств. Развитие воображения и творческая деятельность станут фундаментом для воплощения замыслов – либо в одиночку, либо вместе с партнером. Неприятности могут произойти вследствие чрезмерного потворства своим слабостям, из-за поспешных выводов или желания перехитрить, обмануть.

Гороскоп для Львов

Благоприятный период – вы получаете поддержку от невидимых покровителей. Повышается ваша активность в социуме и интернете. Стремление к духовному развитию поможет в реализации ваших творческих проектов. Активизируются вопросы, связанные с детьми – развитие творческих способностей, вопросы обучения, важные события в их жизни. Кроме того, может измениться ваше общественное положение, коллектив, круг общения. Вы будете довольны, а те сложности и неприятности, которые возникли в первой половине месяца, удастся легко устранить.

Гороскоп для Дев

Наилучшие возможности для удовлетворения своих желаний, вероятны романтические знакомства, встречи, которые могут перерасти в более глубокое чувство. Вы становитесь особенно красноречивыми, что можно использовать для рекламы. Также благоприятно могут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры, но при этом очень важна именно готовность к взаимовыгодным деловым отношениям. Подходящий период для преобразований, завершения или развития взаимоотношений уже на совершенно другом уровне.

Гороскоп для Весов

Вся поступающая к вам информация и советы старших очень важны для вашего благополучия. Возможны встречи и новые контакты с близкими по духу людьми. Происходит улучшение взаимоотношений с близким окружением, помогают родственники, появляется возможность путешествовать. Также улучшаются отношения с начальством, возможно продвижение по службе. Вы притягиваете внимание других людей, благодаря которым сможете решить большинство своих вопросов.

Гороскоп для Скорпионов

Ваша способность привлекать внимание окружающих помогает в реализации замыслов, попытки оказать личное влияние оправдают ваши ожидания. Вы можете найти работу или дополнительные источники заработка, вернуть долги, если эти вопросы для вас актуальны. Возможны интересные знакомства, встречи с давними партнерами, а также положительное решение вопросов, которые касаются любви и взаимоотношений с людьми. В течение недели вы сможете решить большинство вопросов, в том числе, связанных с деньгами и имуществом.

Гороскоп для Стрельца

Прекрасный период для развития творческих способностей и романтических отношений. Вы можете успешно заниматься многими тайными делами, чувствуете невидимую поддержку, находите возможности для получения скрытого дохода. При необходимости придется покинуть родные места, тогда вам будет сопутствовать удача, а средства и возможности для этого найдутся. Усиливается интеллектуальная активность, сообразительность, предприимчивость, повышается рассудительность и практичность, вы умудряетесь практически любую ситуацию оборачивать в свою пользу.

Гороскоп для Козерогов

В это время возможна встреча, которая перерастет в долгосрочные взаимоотношения или официальный союз. Ваша социальная жизнь и общественные дела могут способствовать романтическим увлечениям. Некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться. Вступление в организации и участие в коллективной деятельности будут очень полезны для вас, помогут в реализации ваших целей. С друзьями установятся теплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из товарищей или романтические отношения.

Гороскоп для Водолеев

Вы играете важную роль в жизни окружения. Это значит, что окружающие заметят как ваши таланты и обаяние, так и негативные качества вашего характера, которые в этот период скрыть невозможно. Этот период затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную со старшими членами семьи, начальством и представителями власти. Поможет вам правильно подобранный имидж, умение находить подход к людям и личное обаяние. В этот период личные и даже любовные дела могут влиять на профессиональную деятельность, и наоборот.

Гороскоп для Рыб

Хорошее время для рекламы, презентации своих работ и творческих проектов. Период подходит для всего, что связано с интеллектуальной деятельностью и обучением. Благоприятные дни для поиска деловых связей за границей, дальних поездок, привлечения к партнерству иностранных фирм и предприятий. Ваши интеллектуальные способности могут стать главным предметом общественного внимания. Возможно, вы будете озвучивать на публике свои идеи, поделитесь знаниями и навыками и привлечете к себе внимание нужных людей.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.