Погода на 13 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине на воскресенье, 13 декабря, синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду.

В западных областях пройдет дождь со снегом, а температура днем составит 3° … 5°, а ночью максимально опустится до -1°.

На севере страны ожидаются минимальные осадки. Столбики термометров покажут днем 1° … 3°, а ночью до -4°.

В центральных регионах будет облачно с вероятно небольшими осадками. Днем 2° … 4°, ночью 0° …- 2°.

На Востоке столбики термометров покажут 0° … 9° днем и -1° …- 3° ночью.

Жителям южных областей стоит приготовиться к осадкам. Температура днем 5° … 7°, а ночью опустится до 3° … 5°.

Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020

В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3° до + 2°, что несколько выше средних значений многих последних лет.

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