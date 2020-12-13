PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Мороз и снег: погода в Украине на 13 декабря (КАРТА)

В Украине на воскресенье, 13 декабря, синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду.

В западных областях пройдет дождь со снегом, а температура днем составит 3° … 5°, а ночью максимально опустится до -1°.

На севере страны ожидаются минимальные осадки. Столбики термометров покажут днем 1° … 3°, а ночью до -4°.

В центральных регионах будет облачно с вероятно небольшими осадками. Днем 2° … 4°, ночью 0° …- 2°.

На Востоке столбики термометров покажут 0° … 9° днем и -1° …- 3° ночью.

Жителям южных областей стоит приготовиться к осадкам. Температура днем 5° … 7°, а ночью опустится до 3° … 5°.

Погода на 13 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020

В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3° до + 2°, что несколько выше средних значений многих последних лет.

Более подробно о погоде читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка