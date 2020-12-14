День ангела Антона: поздравления и значение имени

14 декабря – день ангела Антона. Этот праздник приурочен к памяти святого Антония Нового, епископа Монемвасийского.

Имя Антон имеет древнеримское происхождение и в переводе означает вступать в бой или достойный похвалы. Есть и другая поэтичная трактовка. Имя могло произойти от древнегреческого слова anthos, что переводится как цветок или цвет.

Главные качества Антона – обаяние, общительность, которые сочетаются со спокойствием и уравновешенностью. Это справедливый трудолюбивый, целеустремленный и сильный духом человек.

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Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Антона. Этот день – прекрасный повод отправить добрые пожелания вашему отцу, брату, другу или коллеге.

Красивые СМС-поздравления с днем ангела Антона

Антон, в День именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удачи положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

***

Настал День ангела сегодня твой, Антон,

Тебе желаю, чтоб исполнились мечты,

Пусть в золотое, как осенний клен,

Судьбу твою Господь раскрасит с высоты.

Дела отлично пусть твои идут,

Пусть будет дом согрет заботой и любовью,

Пускай он дарит тебе радость и уют,

Пусть будут силы и отменное здоровье.

***

Антон, именины настали,

Так что же они принесут?

Пусть разные жизни печали

Покинут, скорее уйдут.

Желаю здоровья и счастья,

Желаю веселым я быть,

Изведать любви, море страсти,

И искренне только любить!

***

Антон, любимый мой Антошка,

Хочу тебе я пожелать,

Всего чтоб было понемножку,

И только денег не считать!

Любви тебе и больше счастья,

Здоровья крепкого всегда,

Чтобы любил со всею страстью,

И не грустил ты никогда!

***

Бог подарил в этот день для тебя ангела, Антон, чтобы он вел тебя по жизни. Пусть он приведет тебя к успеху и победам, к которым так стремится твоя душа! Пусть ангел оберегает тебя от огорчений и указывает путь, на котором ты обретешь истинное счастье! С именинами и Днем Ангела!

***

Антошка, сегодня день твоих именин! Мы тебя поздравляем и просим твоего ангела, чтоб он оберегал тебя и радовал хорошими вестями каждый день!

***

Пусть в это светлый день твоих именин, Антон, мир для тебя распахнет свои объятия и расстелет перед тобой дороги успеха, побед и добра!

Яркие открытки с днем ангела Антона

В декабре много православных праздников, которые мы собрали в церковном календаре на 2020 год.

Самый ожидаемый из них — День святого Николая (19 декабря).