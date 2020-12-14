До сентября в офис ни ногой: Google протестирует рабочий график будущего

Сотрудники Google не вернутся в офис до сентября. И после возвращения работники могут часть рабочей недели проводить, работая удаленно.

В электронном письме для сотрудников генеральный директор Google Сундар Пичаи сказал, что компания протестирует идею гибкой рабочей недели, при которой сотрудники будут работать не менее трех дней в неделю в офисе и дома остальное время.

Этим летом компания сообщила рабочим, что они могут работать из дома до июля 2021 года.

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Не только Google применяет гибкий график работы

В октябре Dropbox объявила о планах стать “виртуальной” компанией. Это означает, что почти 3 тыс. сотрудников будут продолжать работать удаленно большую часть времени, но время от времени будут ходить в офис для “командной работы”.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил в мае, что до 50% сотрудников компании могут работать удаленно в течение следующих пяти-десяти лет.

В Twitter ранее заявили, что дома могут работать те сотрудники, которые этого хотят.