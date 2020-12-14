Новогодний корпоратив 2021 онлайн — лучшие идеи

В Украине в декабре стартует сезон новогодних корпоративов, но 2020 год и пандемия коронавируса вносят свои коррективы в устоявшиеся традиции.
Конечно, тимбилдинг, мастер-классы, онлайн-концерты с номерами от ваших коллег — это хорошие варианты, но многим покажутся скучными. Поэтому Факты ICTV собрали несколько идей, которые могут разнообразить ваш онлайн-корпоратив.
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Официальная часть
Можно собрать самые интересные показатели и победы компании. Однако лучше не озвучивать их в формате невыразительного чтения с листа. Подготовьте хотя бы презентацию с интересными цифрами и забавными снимками процесса вашей работы.
Также эту часть корпоратива лучше не затягивать — 15-20 минут будет достаточно, чтобы удержать внимание сотрудников и не дать никому уснуть.
Интеллектуальный баттл
Если вы уверены в интеллекте своих коллег, то можно устроить мозговой штурм в виде игры. Однако заранее придется выбрать “везунчика” — ведущего. Ему необходимо будет подготовить вопросы и варианты ответов, а участникам — запастись белыми листами и черными маркерами.
Процесс игры:
- Ведущий по очереди задает участникам вопросы.
- Участник пишет на листке ответ, а затем поднимает и показывает его на камеру.
- Потом ведущий озвучивает правильный ответ.
- Если участник ответил правильно, то получает балл, а если нет — исполняет желание своих коллег.
Также можно приготовить презент для того, кто получит наибольшее количество баллов.
Крокодил
Все знают правила популярной игры Крокодил, однако ее можно легко адаптировать под онлайн-формат.
Традиционно делимся на команды, выбираем участника, которому будут загадывать слово.
Но если вы проводите корпоратив, например, в Zoom, то вести переговоры внутри команды и озвучивать загаданные слова нужно будет в другом мессенджере.
Все остальное — кривляния перед камерой, несуразные позы и особенная грация — остается без изменений.
Интуиция
К этому интерактиву также придется подготовиться заранее. Ведущий должен узнать необычные факты о каждом из своих коллег. Варианты:
- кличка в старшей школе;
- постыдный поступок;
- нелепая ситуация в транспорте;
- ситуации из жизни, которые больше похожи на сценарий американской комедии;
- странные или забавные личные отношения;
- необычные умения — лизнуть локоть, достать языком до носа и т. д.;
- хобби, о которых никто не знает;
- ситуации на работе, которые остались в тайне ото всех.
Во время игры ведущий одному участнику рассказывает историю и предлагает угадать, кому из коллег она принадлежит.
Если в коллективе царит доверительная и позитивная атмосфера, то факты из жизни могут быть с перчинкой.
Подарки на Новый год 2021
Не за горами Новый 2021 год, многие уже начинают готовить подарки родным и друзьям.
Факты ICTV собрали для вас лучшие идеи креативных новогодних подарков, которые точно порадуют ваших близких и принесут зимнее настроение.