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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Готовьтесь узнать необычную правду: как отпраздновать корпоратив на Новый год в Zoom

В Украине в декабре стартует сезон новогодних корпоративов, но 2020 год и пандемия коронавируса вносят свои коррективы в устоявшиеся традиции. 

Конечно, тимбилдинг, мастер-классы, онлайн-концерты с номерами от ваших коллег — это хорошие варианты, но многим покажутся скучными. Поэтому Факты ICTV собрали несколько идей, которые могут разнообразить ваш онлайн-корпоратив.

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Официальная часть

Можно собрать самые интересные показатели и победы компании. Однако лучше не озвучивать их в формате невыразительного чтения с листа. Подготовьте хотя бы презентацию с интересными цифрами и забавными снимками процесса вашей работы.

Новогодний корпоратив онлайн

Также эту часть корпоратива лучше не затягивать — 15-20 минут будет достаточно, чтобы удержать внимание сотрудников и не дать никому уснуть.

Интеллектуальный баттл 

Если вы уверены в интеллекте своих коллег, то можно устроить мозговой штурм в  виде игры. Однако заранее придется выбрать “везунчика” — ведущего. Ему необходимо будет подготовить вопросы и варианты ответов, а участникам — запастись белыми листами и черными маркерами. 

Процесс игры:

  1. Ведущий по очереди задает участникам вопросы. 
  2. Участник пишет на листке ответ, а затем поднимает и показывает его на камеру. 
  3. Потом ведущий озвучивает правильный ответ. 
  4. Если участник ответил правильно, то получает балл, а если нет — исполняет желание своих коллег. 

Также можно приготовить презент для того, кто получит наибольшее количество баллов. 

Крокодил

Все знают правила популярной игры Крокодил, однако ее можно легко адаптировать под онлайн-формат.

Новогодний корпоратив 2021 онлайн — лучшие идеи

Традиционно делимся на команды, выбираем участника, которому будут загадывать слово.

Но если вы проводите корпоратив, например, в Zoom, то вести переговоры внутри команды и озвучивать загаданные слова нужно будет в другом мессенджере.

Все остальное — кривляния перед камерой, несуразные позы и особенная грация — остается без изменений.

Интуиция 

К этому интерактиву также придется подготовиться заранее. Ведущий должен узнать необычные факты о каждом из своих коллег. Варианты:

  • кличка в старшей школе;
  • постыдный поступок; 
  • нелепая ситуация в транспорте; 
  • ситуации из жизни, которые больше похожи на сценарий американской комедии;
  • странные или забавные личные отношения;
  • необычные умения — лизнуть локоть, достать языком до носа и т. д.;
  • хобби, о которых никто не знает;
  • ситуации на работе, которые остались в тайне ото всех. 

Во время игры ведущий одному участнику рассказывает историю и предлагает угадать, кому из коллег она принадлежит. 

Если в коллективе царит доверительная и позитивная атмосфера, то факты из жизни могут быть с перчинкой.

Новогодний корпоратив

Фото: Depositphotos

Подарки на Новый год 2021

Не за горами Новый 2021 год, многие уже начинают готовить подарки родным и друзьям.

Факты ICTV собрали для вас лучшие идеи креативных новогодних подарков, которые точно порадуют ваших близких и принесут зимнее настроение.

Фото: Depositphotos

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