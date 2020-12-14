Новогодний корпоратив 2021 онлайн — лучшие идеи

В Украине в декабре стартует сезон новогодних корпоративов, но 2020 год и пандемия коронавируса вносят свои коррективы в устоявшиеся традиции.

Конечно, тимбилдинг, мастер-классы, онлайн-концерты с номерами от ваших коллег — это хорошие варианты, но многим покажутся скучными. Поэтому Факты ICTV собрали несколько идей, которые могут разнообразить ваш онлайн-корпоратив.

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Официальная часть

Можно собрать самые интересные показатели и победы компании. Однако лучше не озвучивать их в формате невыразительного чтения с листа. Подготовьте хотя бы презентацию с интересными цифрами и забавными снимками процесса вашей работы.

Также эту часть корпоратива лучше не затягивать — 15-20 минут будет достаточно, чтобы удержать внимание сотрудников и не дать никому уснуть.

Интеллектуальный баттл

Если вы уверены в интеллекте своих коллег, то можно устроить мозговой штурм в виде игры. Однако заранее придется выбрать “везунчика” — ведущего. Ему необходимо будет подготовить вопросы и варианты ответов, а участникам — запастись белыми листами и черными маркерами.

Процесс игры:

Ведущий по очереди задает участникам вопросы. Участник пишет на листке ответ, а затем поднимает и показывает его на камеру. Потом ведущий озвучивает правильный ответ. Если участник ответил правильно, то получает балл, а если нет — исполняет желание своих коллег.

Также можно приготовить презент для того, кто получит наибольшее количество баллов.

Крокодил

Все знают правила популярной игры Крокодил, однако ее можно легко адаптировать под онлайн-формат.

Традиционно делимся на команды, выбираем участника, которому будут загадывать слово.

Но если вы проводите корпоратив, например, в Zoom, то вести переговоры внутри команды и озвучивать загаданные слова нужно будет в другом мессенджере.

Все остальное — кривляния перед камерой, несуразные позы и особенная грация — остается без изменений.

Интуиция

К этому интерактиву также придется подготовиться заранее. Ведущий должен узнать необычные факты о каждом из своих коллег. Варианты:

кличка в старшей школе;

постыдный поступок;

нелепая ситуация в транспорте;

ситуации из жизни, которые больше похожи на сценарий американской комедии;

странные или забавные личные отношения;

необычные умения — лизнуть локоть, достать языком до носа и т. д.;

хобби, о которых никто не знает;

ситуации на работе, которые остались в тайне ото всех.

Во время игры ведущий одному участнику рассказывает историю и предлагает угадать, кому из коллег она принадлежит.

Если в коллективе царит доверительная и позитивная атмосфера, то факты из жизни могут быть с перчинкой.

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