Настоящий погодный армагеддон накрыл сразу несколько украинских городов. Дождь при минусовой температуре превратил улицы в сплошное стекло. На дорогах столицы образовались многокилометровые пробки, а тротуары же, вообще стали непроходимыми.

Власти сразу нескольких городов отрапортовали о полной мобилизации коммунальщиков. Но силы в этой битве цивилизации с природой были откровенно не равны. Снегоуборочные машины, которые пытались посыпать дороги, сами попадали в аварии.

Только за одни сутки в киевские травмпункты обратилось более полутора сотен пострадавших.

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Что же случилось в природе, и почему вдруг она принесла украинцам такой сюрприз. Метеоролог Вазира Мартазинова объясняет, что произошло.

Над Украиной состоялся своеобразный батл. Здесь встретились сразу два мощные атмосферные явления. еплый циклон, пришедший со Средиземного моря и холодный антициклон, который начал свой путь с российского Поволжья.

Метеорологическая зима в этом году, в отличие от прошлого, пришла почти вовремя. Со всеми своими сомнительными прелестями.

Кроме аномального гололеда, Украина на этой неделе выдержала еще несколько других испытаний. Побережье приазовского Бердянска превратилось в ледяной оазис. А курортную Кирилловку накрыли невиданные ранее штормы.

Нивелирование переходных периодов между сезонами специалисты называют новыми климатическими реалиями в Украине. Метеорологи констатируют — времена года замещают друг друга.

Но какой будет нынешняя зима? Праздновать Новый год, скорее всего, нам придется без снега.

А вот народный синоптик другого мнения. В первые дни 2021-го стоит ожидать легкого мороза. Свой прогноз Леонид Горбань рассчитывает по астрономическим данным.

В то же время, официальная и альтернативная наука сходятся в том, что во второй половине января в Украину придут настоящие морозы.

Климат Украины через 10 — 15 лет будет очень близким к климату Греции. И особенно это будет касаться южного региона Украины. То есть будет жарко и сухо. По словам ученых, климатические зоны смещаются бешеными темпами.

Все это — последствия глобального потепления. Только эффект от него в различных регионах планеты абсолютно диаметральный.

Это столетие может стать последним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш заявил, что этот век может быть последним для всего человечества из-за глобального потепления.

Гуттерриш утверждает, что глобальное потепление угрожает существованию человеческой цивилизации. Он добавил, что от климатического кризиса не застрахована ни одна страна.

Больше всего от изменений климата страдают бедные и уязвимые слои населения, которые в последнюю очередь имеют отношение к возникновению этих проблем.

Генсек поделился статистикой, согласно которой последние 25 лет более половины выбросов углерода в атмосферу пришлось на самые богатые страны мира. На беднейшие всего 7%.