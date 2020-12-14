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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Пророка Наума: праздник сегодня, 14 декабря

14 декабря все христиане восточного обряда чтят память пророка Наума.

Наум — один из 12 малых апостолов Христа. На украинских землях он считался покровителем науки и обучения. В народном украинском календаре 14 декабря — Наума Грамотника.

Наума 14 декабря — день ангела, приметы и запреты

Именины 14 декабря

День ангела 14 декабря празднуют Наум, Дмитрий, Анастасия, Антон, Филарет и Порфирий.

Читайте: Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Традиции и приметы на 14 декабря

  • Северный ветер 14 декабря означал сильное похолодание в ближайшие дни.
  • Если на Наума облака плывут против ветра — тоже к похолоданию.
  • Безоблачное звездное небо ночью — зима будет снежной.
  • Сны на Наума 14 декабря считаются вещими.

Что нельзя делать сегодня 14 декабря

  • На Наума Грамотника нельзя начинать новые дела после сытного завтрака, лучше — натощак.
  • Нельзя лениться, иначе Наум принесет болезни.

Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.

Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.

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