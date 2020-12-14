Во вторник, 15 декабря, мокрый снег синоптики прогнозируют на Востоке Украины, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

На остальной территории – без осадков.

В западных областях днем местами до +6, на Юге страны – от 0 до +4.

В северных и центральных регионах – около 0 градусов, в восточных – от -1 до +2.

В Киеве без осадков, ночью и днем -1 +1.

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В среду, 16 декабря, небольшой снег возможен только в восточных областях.

Температура воздуха почти не изменится: в западных регионах 0 +6, в южных – от 0 до +4, в восточных – до +2, в центральных и северных – около 0 градусов.

В столице сухо и облачно, ночью и днем -1 +1.

В четверг, 17 декабря, на всей территории Украины установится сухая погода.

На Севере страны – от -2 до +2, на Юге +2 +5, в Центре и на Востоке -1 +2.

В западных областях прогнозируют +2 +4.

В Киеве без осадков, ночью 0 -2, днем 0 +2.

В пятницу, 18 декабря, также везде ожидается сухая погода.

На Юге страны +3 +5, в северных областях -2 +2, в центральных – в диапазоне -1 +2.

На Западе +4 +6, на Востоке – в среднем около 0 градусов.

В столице сухая погода, в течение суток – от -2 до +2.

Погода в январе 2021

Синоптики обещают минусовую температуру в начале января 2021 года.

В частности, с 1 по 5 января — до -5 градусов, однако уже 7 января в Украину придет потепление до +1.