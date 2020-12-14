Новый год – для многих любимый и долгожданный праздник, поэтому образ для новогодней ночи нужно выбирать особенно тщательно. В этот день хочется иметь непревзойденный вид и продумать все до мельчайших деталей.

В чем встречать Новый год – зависит от звезд. Астрологи советуют выбирать праздничный наряд с учетом вашего знака зодиака. Помните, что 2021-й пройдет, по восточному календарю, под знаком белого металлического Быка.

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Факты ICTV сегодня подготовили идеи образов для встречи Нового года по знакам зодиака.

В каких цветах одежды встречать Новый год 2021

Астрологи утверждают, что если встретить Новый в цветах, которые любит белый металлический Бык, он непременно будет счастливым, принесет много радости и хороших событий.

Бык – это спокойное, уравновешенное, неспешное и рассудительное животное. Он не поддается лишним эмоциям. По прогнозам, новый год должен полностью соответствовать характеру этого животного. Астрологи предвещают спокойный, стабильный год без катаклизмов и глобальных изменений в каких-либо сферах жизни. При этом трудолюбивых непременно ждет успех в делах, а те, кто мечтает о замужестве, обретут свое счастье.

Чтобы позитивные прогнозы сбылись, выбирайте для встречи Нового года цвета, которые нравятся белому металлическому Быку. Среди них – белый, молочный, кремовый, бежевый, серый, светло-желтый, светло-коричневый, серебристый, пепельный, песочный. Золотой, который традиционно ассоциируется с новогодними праздниками, также будет актуален, но не стоит делать на нем основной акцент.

В чем встречать Новый год разным знакам зодиака

Овен

Овен – это огненный знак, которому по энергетике подходит красный, оранжевый, но в эту новогоднюю ночь лучше заменить их на пастельные или желтые тона. Подойдет и небесно-голубой, который уравновесит сильную энергию Овна.

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Телец

Тельцов и белого металлического Быка объединяют общие черты – трудолюбие и рассудительность. Точное попадание в характер этого знака зодиака – зеленый и светло-бежевый. Если эти оттенки покажутся вам скучными, добавьте аксессуары золотого цвета.

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Близнецы

Астрологи советуют Близнецам выбирать новогоднее платье в любом оттенке, который нравится белому Быку. Идеально будет дополнить образ парными аксессуарами – серьгами, браслетами или подвесками.

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Рак

Девушке-Раку желательно выбрать в Новогоднюю ночь золотое или песочное платье длины макси. Чтобы добавить пикантности образу, отдавайте предпочтение моделям с открытой спиной.

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Лев

Лев – представитель огненной стихии, поэтому для встречи Нового года 2021 можно смело выбирать что-то блестящее, струящееся и пышное. Если предпочитаете строгость и сдержанность, в качестве альтернативы подойдет шелковое платье персикового цвета. Образ дополните золотыми украшениями.

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Дева

Девам подойдут наряды в элегантных сдержанных оттенках. Вы можете выбрать для праздника платье коричневого цвета или металлик из струящейся плотной гладкой ткани. Если хотите более легкий образ, наденьте платье в пудровом или лавандовом оттенке. Последний, к слову, в тренде в этом сезоне.

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Весы

Весы – это уравновешенный знак, который умеет держать баланс во всем, в том числе в одежде. Но в новогоднюю ночь можно немного похулиганить и позволить смелые образы, например, платье с ассиметричным кроем, открытое декольте или необычное сочетание цвета. Решительным девушкам-Весам Новый год можно встретить в соблазнительном платье-комбинации.

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Скорпион

Скорпионам, которые зачастую отличаются ярким характером, импульсивностью, астрологи напоминают, что белый Бык ценит сдержанность. Выберите скромный однотонный наряд, который не будет демонстрировать ничего лишнего. А чтоб образ получился интересным, добавьте аксессуары – массивные серьги или цепочку.

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Стрелец

Стрельцам лучше всего встречать Новый год в платье белого, молочного или металлического оттенка. Выбирайте такой фасон, в котором вам будет комфортно.

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Козерог

Платье светло-кофейного или молочного оттенка – идеальный наряд для девушки-Козерога, чтобы встретить Новый год. Если планируете дополнить образ аксессуарами, отдайте предпочтение натуральным материалам. Однако это не должно быть изделие из бычьей кожи, чтобы не разозлить символ года.

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Водолей

Девушке-Водолею и ее легкой натуре идеально подойдут яркие платья со свободным кроем – малиновый, желтый, голубой. Образ можно разнообразить крупными брошками, серьгами, браслетами.

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Рыбы

Цвет рыб – белый или пастель. Если выберете светлое платье, которое подчеркивает талию и идеально сидит по фигуре, имеете все шансы стать королевой праздника. Образ можно дополнить красивым поясом, элегантной сумкой-клатчем или ожерельем из натуральных камней.

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Ранее Факты ICTV предлагали идеи интересных ярких образов для встречи Нового года 2021.