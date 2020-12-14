Сервисы Google (Гугл) не работают

В Украине и мире перестали работать все сервисы Google. Не работает почта, календари, гугл-доки и Youtube.

Однако сам поисковый сервис Google работает. На данный момент причина сбоя неизвестна.











В Украине и мире произошел сбой в работе всех сервисов Google / 3 фотографии

Компания заявляет, что знает о проблеме и занимается ее решением. Команда YouTube написала соответствующее обращение.

— Нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube — наша команда знает и изучает это. Мы сообщим вам здесь, как только у нас появятся новые новости.

Отказал сразу и широкий набор сервисов Google:

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Согласно карте Downdetector, сервисы Google также подверглись сбою в Польше, Великобритании, Италии, Испании, Бельгии, Германии, Дании, в США.

Похожая ситуация была ночью 12 ноября — пользователи столкнулись с проблемой при доступе на сайт поисковика Google.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбой, возникший около 2.00, смогли устранить через два часа.