Зима — это традиционный сезон для отдыха. Но туроператоры рассказывают, что если раньше те, кто могли позволить себе заграничный отдых, путевки брали заранее, то в этом году не спешат. Несмотря на привлекательные цены, денег в украинцев стало меньше и спрос на туры упал.

Но проблема не только в доходах. Во многие страны трудно попасть через карантинные ограничения. К тому же, туристы стали более осмотрительные — боятся заболеть на самом курорте.

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Поэтому проще отдыхать внутри страны, наслаждаясь традиционными зимними видами отдыха.

Один из самых высоких горнолыжных курортов Украины — это Драгобрат, до которого из Киева добираться более 10 часов. Номера здесь, как уверяет владелец одного из местных отелей Василий, уже ждут гостей. Снаряжение, рестораны и подъемники тоже готовы к их приезду.

Но на курорте есть другая проблема — отсутствие снега. Такого бесснежия, как в этом году, Василий не помнит. В этот период на курорте всегда катались лыжники. Сейчас же такой картины здесь не увидишь, туристов единицы. На лыжной трассе меньше сантиметра снега.

Чан или баня — это хорошая альтернатива катанию, пока не выпадет снег. Час джакузи по-карпатски обойдется в 600 грн.

Персонал отеля вспоминает, как весной 2020 года во время карантина работа курорта вообще остановилась. Хотя отдыхающих меньше не стало.

Синоптики дают неутешительные прогнозы по снегопадам на новый 2021 год. Местные мольфары — тоже. Хотя всегда можно поехать в соседний Буковель, где благодаря большому количеству снежных пушек — со снегом нет проблем. Там уже неделю как работают трассы и подъемники.

На Драгобрате же аренда двухместного номера стартует от 1,2 тыс. до 2 тыс. грн в сутки. Стоимость гостиницы зависит от расположения — чем ближе к подъемнику, тем дороже.

Аренда лыж или сноуборда — от 100 грн. Дополнительно еще 50 грн за шлем и маску. А за каждый подъем на бугельном подъемнике надо выложить еще 40 грн.

Коттеджи или усадьбы зеленого туризма можно найти практически в каждом карпатском селе. В этом году цены на размещение в них значительно упали. Хозяйка Наталья сдает комнаты в своем домике по 500 грн в сутки.

По словам опытного путешественника Андрея Тычины, проблема в том, что в случае жестких карантинных ограничений статус таких домов будет определен. И если крупные отели обещают не закрывать, то малый бизнес, как это у нас часто бывает, может остаться ни с чем.

Правда, сами же владельцы такого жилья никаких карантинных угроз для отдыхающих не видят. Потому что гостиницы, как говорят, у них небольшие.

Впрочем, есть здесь и свои недостатки. Один из них это — необходимость подниматься на высокогорные курорты. Василий поднимает своих туристов на Драгобрат на своем внедорожнике. А вот если вы живете совсем внизу, то проезд обойдется в 150 грн.

Во время теплых зим набирает популярность прогулка на лошади, которая стоит относительно недорого — от 150 грн в час.

Несмотря на то, что сезон внедорожных поездок преимущественно закрыли на зиму, некоторые все же предлагают покататься даже по обледенелым склонам. Хотя удовольствие это недешевое — 800 грн в час.

Существуют подобные курорты и ближе к столице. Например, на курорте под Киевом сделали две лыжные трассы и установили подъемники, подготовили даже снежные пушки, но применить их — пока проблема.

Пока туристов заманивают номерами с антикварной мебелью, правда, стоят они более 2,5 тыс. грн. Также предлагают развлечения более близкие к летним.

Если крупные курорты, вроде Буковеля, имеют снежные пушки, и катание там уже начались, то другие украинские курорты пока не могут таким похвастаться. Но в любом случае — зима только начинается. Поэтому где и как отдыхать — не так уж и важно.

Зимние выходные в Киеве

В Киеве начали открываться локации зимних новогодних развлечений — это многочисленные катки и горнолыжные склоны и все на свежем воздухе.

В столице появилась грандиозная зимняя локация по мотивам книг о Гарри Поттере. Гигантский каток площадью 800 квадратных метров, горка, карусель, фуд-корты с праздничными вкусностями и показ фильмов о Гарри Поттере.