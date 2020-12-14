25 декабря в Украине отмечают католическое Рождество 2020. Эта дата — официальный государственный праздник.

В связи с этим украинцы не будут работать в пятницу, 25 числа.

Следующие два дня, суббота, 26 декабря, и воскресенье, 27 декабря, также выходные.

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Таким образом в связи с празднованием католического Рождества 2020 украинцы будут отдыхать три дня подряд.

На работу граждане страны должны выйти в понедельник, 28 декабря.

Календарь праздников в декабре 2020

Помимо католического Рождества, в декабре украинцев ждет еще ряд больших церковных праздников.

Среди них — дни памяти святых Екатерины, Андрея, Варвары, Саввы и Николая. В последний день месяца граждане страны традиционно встречают Новый год.

Подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.