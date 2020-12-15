День ангела — Андрея (13 декабря) — поздравления и значение имени

День ангела Андрея празднуют несколько раз в году, в том числе и 15 декабря.

Имя Андрей очень древнее и происходит от древнегреческого слова ἀνήρ, что означает мужчина, человек. Значение имени Андрей трактуют как важный, смелый, храбрый.

Мужчины с таким именем обычно целеустремленные, уверенные, трудолюбивые, а порой и непредсказуемы. В компании Андрей всегда в центре внимания, он любит шутить и развлекаться.

К этому событию Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления и открытки.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

СМС-поздравления с Днем ангела Андрея в стихах и прозе

***

С праздником тебя, Андрей!

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

***

Андрей, поздравляю с твоим днем! Хочу пожелать тебе всегда справляться с любой проблемой и уметь наполнять свою жизнь моментами счастья и веселья. Пусть планы никогда не рушатся, а надежды всегда оправдываются!

***

Тебе желаю я, Андрей,

Добра, здоровья и достатка!

Пусть в жизни красочной твоей

Всегда и все будет в порядке!

Желаю, чтобы все мечты

Твои, Андрей, осуществились,

Чтоб был всегда счастливым ты,

Чтоб радостно глаза светились!

***

Ну вот, Андрей, День ангела настал.

И мы тебя сегодня поздравляем.

Желаем, чтобы ты всегда блистал,

Здоровья и добра тебе желаем!

***

Вот и пришел День ангела, Андрюха.

Тебе хотим сейчас мы пожелать,

По жизни только ни пера, ни пуха,

Печали, бед, невзгод тебе не знать.

Хранитель твой пускай тебе поможет

По жизни правильный лишь выбрать путь.

Здоровье и тепло тебе приносит,

Ты, главное, о нем не позабудь!

***

Что принято желать в День ангела? Да практически то же самое, что и в любой другой праздник. Вот и тебе, Андрей, мы хотим пожелать в день твоих именин всего самого доброго, теплого и светлого. И пусть твой ангел-хранитель всегда по жизни будет рядом с тобой и оберегает тебя от плохих вещей. С Днем ангела!

***

Андрей, сегодня твой День ангела. И наверное, ты для себя уже что-то пожелал. А мы хотим пожелать тебе, чтобы всё, что ты пожелал и задумал, обязательно исполнилось.

Ну а твой ангел-хранитель обязательно тебе в этом поможет. Главное — верить в это и тогда всё будет хорошо. Пусть дом твой всегда обходят стороной тревоги, беды и прочие нехорошие вещи. А хорошие пусть всегда будут рядом с тобой. Поздравляем!

Поздравления в картинках с Днем ангела Андрея

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Кроме Дня Андрея, в 2020 году немало важных праздников. Так, 19 декабря православные христиане празднуют День Святого Николая. Кроме того, весь декабрь все еще продолжается Рождественский пост.

Чтобы не забыть поздравить друзей с именинами и не пропустить важной даты, смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020 в материале Фактов ICTV.