День ангела Кирилла (15 декабря): поздравления и значение имени

День ангела Кирилла празднуют 15 декабря.

Владельцы этого имени отмечают именины несколько раз в год: 31 января, 17 февраля, 27 февраля, 18 марта, 22 марта, 31 марта, 3 апреля, 11 апреля, 11 мая, 17 мая, 23 мая, 24 мая, 3 июня, 22 июня, 30 июня, 22 июля, 15 августа, 19 сентября, 11 октября, 23 октября, 11 ноября, 20 ноября, 21 декабря.

На древнегреческом языке имя Кирилл означает обладатель, владыка.

Мужчины, которые носят такое имя, обладают развитой интуицией и высоким интеллектом. Также они на протяжении всей жизни являются большими оптимистами. Всю жизнь Кирилл идет с высоко поднятой головой. С детства мальчики всегда стремятся быть первыми во всем. Они легко находит общий язык с людьми, поэтому быстро вливаются в любой коллектив.

Читайте: Рождество и День ВСУ: календарь праздников на декабрь 2020

Все Кириллы хорошо учатся благодаря аналитическому складу ума, с легкостью изучают точные науки.

В семейной жизни эти мужчины преданы жене и оберегают семью.

Открытки с Днем ангела Кирилла:

СМС-поздравления с Днем ангела Кирилла:

Ты сегодня именинник,

Сил тебе, здоровья и счастья.

Удача пусть будет с тобой,

Сбудется все, что б не просил у Бога.

***

Пусть твой ангел пошлет благословение,

Вдохновение в жизни всегда.

Будь счастливым и здоровым,

Желаем, чтобы жизнь была озарена.

***

С Днем ангела поздравляем тебя!

Здоровья, радости и вдохновения.

Пусть в жизни сложится все так,

Как хочется тебе.

***

С Днем ангела, Кирилл!

Здоровья крепкого, счастья каждое мгновение.

Пусть ангел-хранитель бережет

И сопровождает в жизни.

Календарь церковных праздников на декабрь

Календарь церковных праздников на декабрь 2020 насчитывает много важных дат.

19 декабря украинцы празднуют Николая Чудотворца. В этот день святой Николай приносит детям подарки, которые прячет под подушкой. Считается, что он оберегает воинов, водителей и путешественников, помогает бедным в нужде и покровительствует детям, студентам, морякам, торговцам и лучникам.

Также в декабре верующие придерживаются Рождественского поста.