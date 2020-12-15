День ангела Кирилла (15 декабря): поздравления и значение имени

День ангела Кирилла празднуют 15 декабря.
Владельцы этого имени отмечают именины несколько раз в год: 31 января, 17 февраля, 27 февраля, 18 марта, 22 марта, 31 марта, 3 апреля, 11 апреля, 11 мая, 17 мая, 23 мая, 24 мая, 3 июня, 22 июня, 30 июня, 22 июля, 15 августа, 19 сентября, 11 октября, 23 октября, 11 ноября, 20 ноября, 21 декабря.
На древнегреческом языке имя Кирилл означает обладатель, владыка.
Мужчины, которые носят такое имя, обладают развитой интуицией и высоким интеллектом. Также они на протяжении всей жизни являются большими оптимистами. Всю жизнь Кирилл идет с высоко поднятой головой. С детства мальчики всегда стремятся быть первыми во всем. Они легко находит общий язык с людьми, поэтому быстро вливаются в любой коллектив.
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Все Кириллы хорошо учатся благодаря аналитическому складу ума, с легкостью изучают точные науки.
В семейной жизни эти мужчины преданы жене и оберегают семью.
Открытки с Днем ангела Кирилла:
СМС-поздравления с Днем ангела Кирилла:
Ты сегодня именинник,
Сил тебе, здоровья и счастья.
Удача пусть будет с тобой,
Сбудется все, что б не просил у Бога.
***
Пусть твой ангел пошлет благословение,
Вдохновение в жизни всегда.
Будь счастливым и здоровым,
Желаем, чтобы жизнь была озарена.
***
С Днем ангела поздравляем тебя!
Здоровья, радости и вдохновения.
Пусть в жизни сложится все так,
Как хочется тебе.
***
С Днем ангела, Кирилл!
Здоровья крепкого, счастья каждое мгновение.
Пусть ангел-хранитель бережет
И сопровождает в жизни.
Календарь церковных праздников на декабрь
Календарь церковных праздников на декабрь 2020 насчитывает много важных дат.
19 декабря украинцы празднуют Николая Чудотворца. В этот день святой Николай приносит детям подарки, которые прячет под подушкой. Считается, что он оберегает воинов, водителей и путешественников, помогает бедным в нужде и покровительствует детям, студентам, морякам, торговцам и лучникам.
Также в декабре верующие придерживаются Рождественского поста.