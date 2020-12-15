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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День ангела Маргариты: красивые поздравления в картинках

15 декабря День ангела празднует Маргарита. Имя переводится с латинского языка как жемчужина.

В детстве Маргарита ранимая, но при этом не дает себя в обиду. Она всегда старается говорить то, что думает и не боится критики.

Повзрослев, Маргарита ко всем проблемам подходит с нестандартным мышлением. Она с легкостью справляется даже с самыми сложными проблемами.

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В День ангела Маргариты Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Праздники в Украине 2020

В полном календаре государственных праздников 2020 есть множество важных и значимых дат.

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