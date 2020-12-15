День ангела Тамары 2020: лучшие открытки и поздравления в стихах

День ангела Тамары в 2020 году празднуют 15 декабря. У Тамары существует склонность к лидерству, поэтому нередко она выходит замуж за человека младше ее по возрасту.
В этом случае в семье складываются отношения, удовлетворяющие обоих супругов. Жене удается удовлетворить свои лидерские качества, а муж избавляется от постоянных трений в семейных отношениях.
Бюджетом семьи распоряжается экономно, но при покупках для детей не останавливается перед ценой. Очень вспыльчива, может устроить сцену ревности при посторонних со слезами и криками. Умеет хорошо готовить, квартиру содержит в образцовом порядке. Нравится переставлять мебель и обновлять обстановку в квартире. Любит путешествовать и знакомиться с новыми людьми.
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Если у вас есть знакомая или коллега, которая носит это имя, то не забудьте поздравить ее с Днем ангела Тамары.
***
Тамара, желаю тебе в именины,
Чтоб жизнь была радостной, яркой и длинной,
Чтоб все, что хотела, тебе доставалось,
Легко чтоб свершилось, о чем лишь мечталось.
Пусть будет семья очень дружной, сплоченной,
Душа чтоб твоя не была омраченной.
Живи, наслаждайся, цени каждый миг
И помни, что мир наш красив, многолик.
***
Пей шампанское и виски,
Кушай суши и омара,
В общем, жизни королевской
Пожелаю я, Тамара.
Вилла будет пусть и яхта,
Бентли у ворот стоит,
А на белых одеялах
Принц прекрасный пусть лежит.
Шуба будет пусть из меха,
А в ушах блестят бриллианты,
А судьба пусть предлагает
Яркие лишь варианты.
***
Ты не женщина, царица!
Всех сражает блеск в глазах.
Доброта в душе таится.
И улыбка на устах.
И зовут тебя недаром
Славным именем таким.
Несравненная Тамара,
Достигай во всем вершин!
***
Царское ты носишь имя,
И о том молва недаром,
Ты могла бы править миром,
Ведь тебя зовут — Тамара!
Горделивая осанка,
Властный взгляд, но не надменный,
Будь счастливою Тамара,
И любимой непременно!
***
Тамара, я тебе желаю,
Здоровья, счастья и добра.
Тебя сегодня поздравляю,
Красивой будь такой всегда.
Желаю я тебе достатка,
Желаю жить всегда в любви,
Жизнь у тебя пусть будет сладкой,
А ты твори, а ты — живи.
***
Тома, Томочка, Тамара,
Ты прекрасна, спору нет.
Знаем, у тебя есть тайна —
Красоты твоей секрет!
Мы тебе желаем дольше
Оставаться молодой,
Милой, доброй и счастливой.
Ну а мы всегда с тобой.
Календарь праздников на декабрь
В календаре праздников на декабрь 2020 указано очень много различных праздников.
Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.
А также 25 декабря католики будут праздновать Рождество Христово, которое принесет украинцам дополнительный выходной.