День ангела Тамары 2020: лучшие открытки и поздравления в стихах

День ангела Тамары в 2020 году празднуют 15 декабря. У Тамары существует склонность к лидерству, поэтому нередко она выходит замуж за человека младше ее по возрасту.

В этом случае в семье складываются отношения, удовлетворяющие обоих супругов. Жене удается удовлетворить свои лидерские качества, а муж избавляется от постоянных трений в семейных отношениях.

Бюджетом семьи распоряжается экономно, но при покупках для детей не останавливается перед ценой. Очень вспыльчива, может устроить сцену ревности при посторонних со слезами и криками. Умеет хорошо готовить, квартиру содержит в образцовом порядке. Нравится переставлять мебель и обновлять обстановку в квартире. Любит путешествовать и знакомиться с новыми людьми.

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Если у вас есть знакомая или коллега, которая носит это имя, то не забудьте поздравить ее с Днем ангела Тамары.

***

Тамара, желаю тебе в именины,

Чтоб жизнь была радостной, яркой и длинной,

Чтоб все, что хотела, тебе доставалось,

Легко чтоб свершилось, о чем лишь мечталось.

Пусть будет семья очень дружной, сплоченной,

Душа чтоб твоя не была омраченной.

Живи, наслаждайся, цени каждый миг

И помни, что мир наш красив, многолик.

***

Пей шампанское и виски,

Кушай суши и омара,

В общем, жизни королевской

Пожелаю я, Тамара.

Вилла будет пусть и яхта,

Бентли у ворот стоит,

А на белых одеялах

Принц прекрасный пусть лежит.

Шуба будет пусть из меха,

А в ушах блестят бриллианты,

А судьба пусть предлагает

Яркие лишь варианты.

***

Ты не женщина, царица!

Всех сражает блеск в глазах.

Доброта в душе таится.

И улыбка на устах.

И зовут тебя недаром

Славным именем таким.

Несравненная Тамара,

Достигай во всем вершин!

***

Царское ты носишь имя,

И о том молва недаром,

Ты могла бы править миром,

Ведь тебя зовут — Тамара!

Горделивая осанка,

Властный взгляд, но не надменный,

Будь счастливою Тамара,

И любимой непременно!

***

Тамара, я тебе желаю,

Здоровья, счастья и добра.

Тебя сегодня поздравляю,

Красивой будь такой всегда.

Желаю я тебе достатка,

Желаю жить всегда в любви,

Жизнь у тебя пусть будет сладкой,

А ты твори, а ты — живи.

***

Тома, Томочка, Тамара,

Ты прекрасна, спору нет.

Знаем, у тебя есть тайна —

Красоты твоей секрет!

Мы тебе желаем дольше

Оставаться молодой,

Милой, доброй и счастливой.

Ну а мы всегда с тобой.

Календарь праздников на декабрь

В календаре праздников на декабрь 2020 указано очень много различных праздников.

Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.

А также 25 декабря католики будут праздновать Рождество Христово, которое принесет украинцам дополнительный выходной.