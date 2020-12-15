PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День работников суда: какой праздник сегодня, 15 декабря

В Украине ежегодно 15 декабря отмечают День работников суда. Праздник был установлен указом президента в 2000 году.

В мире 15 декабря отмечают Международный день чая. Праздник призван привлечь внимание правительств к проблемам производства этого напитка. Ведь обороты продажи чая огромные, но условия и оплата труда работников, которые работают на производствах, желают оставаться лучше. Также праздник призван популяризировать этот напиток.

Читайте: Когда будут выходные в декабре 2020

Именины: Маргарита, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Матвей, Мирра, Николай, Сергей, Степан, Тамара.

Народные приметы на 15 декабря:

  • Если погода пасмурная в этот день, то такой же она будет до конца января.
  • Если 15 декабря выпадет снег, то сена в следующем году будет достаточно.

Что нельзя делать 15 декабря:

  • Под запретом маникюр.
  • Также в этот день не стоит поднимать найденные вещи.
  • Лучше говорить по-меньше.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных праздников. 13 декабря чествуют апостола Андрея Первозванного, 19 декабря празднуют Николая Чудотворца, а 25 декабря католическое Рождество.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка