В Украине ежегодно 15 декабря отмечают День работников суда. Праздник был установлен указом президента в 2000 году.

В мире 15 декабря отмечают Международный день чая. Праздник призван привлечь внимание правительств к проблемам производства этого напитка. Ведь обороты продажи чая огромные, но условия и оплата труда работников, которые работают на производствах, желают оставаться лучше. Также праздник призван популяризировать этот напиток.

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Именины: Маргарита, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Матвей, Мирра, Николай, Сергей, Степан, Тамара.

Народные приметы на 15 декабря:

Если погода пасмурная в этот день, то такой же она будет до конца января.

Если 15 декабря выпадет снег, то сена в следующем году будет достаточно.

Что нельзя делать 15 декабря:

Под запретом маникюр.

Также в этот день не стоит поднимать найденные вещи.

Лучше говорить по-меньше.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных праздников. 13 декабря чествуют апостола Андрея Первозванного, 19 декабря празднуют Николая Чудотворца, а 25 декабря католическое Рождество.