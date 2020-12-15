Для российского миллиардера построили 142-метровую суперъяхту

142-метровую суперъяхту Nord, прошедшую обширные ходовые испытания в Северном море, в первом квартале 2021 года передадут владельцу — российскому миллиардеру Алексею Мордашову.

Строившая судно немецкая верфь Lürssen уже несколько раз переносила сдачу Nord владельцу Северстали, хотя изначально планировалось, что Мордашов получит яхту в 2019 году.

Яхта даже сменила несколько названий — сначала она получила имя Redwood, затем OPUS, а в итоге была назвала Nord.

Она будет вмещать 36 гостей в 20 каютах с ванными комнатами. У владельца будет свой люкс.

Интерьер и экстерьер были созданы удостоенной наград итальянской дизайн-студией Nuvolari Lenard.

На носу яхты есть вертолетная площадка, а еще один вертолет может сесть на палубе в кормовой части.

Другие особенности Nord включают в себя спортивный и дайвинг-центры, которые находятся на нижней палубе.

Кроме того, на яхте есть зона джакузи, зона барбекю и пляжная зона.

Во сколько новое судно обошлось миллиардеру, неизвестно.

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Nord войдет в топ-4 российского рейтинга суперъяхт

Яхта Мордашова станет одной из крупнейших в мире в своем классе.

Судно займет четвертое место в российском рейтинге суперъяхт после Eclipse Романа Абрамовича, Dilbar Алишера Усманова и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко.

Фото: Википедия