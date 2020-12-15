2021 год будет годом белого металлического Быка. В новогоднюю ночь каждая девушка хочет выглядеть как можно лучше.

Стилисты советуют выбирать в этот праздник наряды пастельных тонов. Для того, чтобы привлечь удачу, нужно надеть разнообразные аксессуары.

Конечно, не стоит забывать и про новогодний макияж. Именно он завершит праздничный образ и создаст отличное настроение.

Для тех, кто не знает, на каком варианте остановиться, Факты ICTV подобрали лучшие идеи макияжа на Новый год.

Красивый макияж на Новый год

На подготовленную кожу наносим тональную основу. Мягкой пушистой кистью легкими движениями на “яблочки” щек наносим румяна. Верхнюю часть скул подсвечиваем при помощи хайлайтера. На веки наносим праймер — основу под тени.

Маленькой скошенной кистью прорисовываем межресничный контур тенями золотисто-коричневого оттенка. Следующим этапом наносятся бордовые тени.

Выполняем растушевку на веки в технике смоки айс. Не забываем про тушь для ресниц. Восхитительно — легкий макияж на Новый год готов.

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Вечерний макияж на Новый Год

Подчеркиваем консилером линию брови, а также наносим на все веко и растушевываем. Плоской кистью таким же способом наносим подводку. На веке рисуем “арку”, смещенную в угол. Тенями дублируем черную подложку.

При помощи другого цвета делаем градиент на веке. Во внутреннем уголке глаза серебряными тенями формируем плавный контур. Следующим слоем наносим блестки в уголки и на подбровное пространство.

Такие же действия повторяем с нижним веком. Делаем выразительные реснички при помощи туши для глаз. Великолепно — эффектный вечерний макияж готов.

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Макияж на Новый год с блестками

Необходимо выровнять оттенок кожи век — можно использовать тональное средство или консилер. Лучше наносить на лицо плоской кистью.

Праймером создаем и закрепляем водостойкий эффект. Прикрываем салфеткой нижнее веко, чтобы косметика не осыпалась. Прикладывающими движениями равномерно наносим блестки на верхнее веко.

Для более интенсивного макияжа повторяем движения несколько раз. Каждый слой теней закрепляем фиксирующим спреем. Волшебно — сияющий простой макияж готов.

Оригинальный макияж на Новый год с блестками сделает ваш образ изящнее. Косметика украсит любую девушку. Но стоит помнить, что вы прекрасны такие, какие есть.