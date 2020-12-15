Погода на 15 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине во вторник, 15 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами осадки.

На Западе страны ожидается облачная погода. Температура днем 0°…4°, ночью -2°…0°.

В северных регионах также облачно, а в Сумской и Черниговской областях ожидаются осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров покажут -1°…1°.

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В Центре Украины также температура будет держаться на уровне -1°…1°. В Днепропетровской и полтавской областях пройдет мокрый снег.

В восточных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура днем -1°…1°, ночью 0°…-2°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к достаточно теплой погоде, хоть и облачной. Столбики термометров днем покажут 2°…5°, а ночью 0°…2°.

Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020

В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3° до + 2°, что несколько выше средних значений многих последних лет.

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