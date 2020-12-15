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Факты / Lifestyle
Анна Пантьо |

Салаты на Новый год 2021 – лучшие рецепты

Новый год – пора, когда хочется порадовать родных и друзей вкусной едой. Факты ICTV подготовили интересные рецепты новогодних салатов, которые станут украшением праздничного стола.

Вкусные салаты на Новый год

Оливье

  • 0,7 кг куриного филе (запеченного или вареного);
  • 6-7 яиц;
  • 4 картофелины (запеченных или вареных в мундире);
  • 4 соленых огурца;
  • 1 банка зеленого горошка;
  • майонез для заправки.

Оливье – один из главных символов Нового года. Этот рецепт с натуральным мясом намного полезнее, чем традиционный салат с колбасой. Чтобы блюдо получилось вкусным, все ингредиенты нарежьте мелкими кубиками и заправьте качественным майонезом жирностью 67%. По желанию можно добавить вареную морковь.

Салаты на Новый год: простые и вкусные рецепты

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Гранатовый браслет

  • 2 вареные свеклы;
  • 2 вареных картофелины;
  • 1 вареная морковь;
  • 700 г вареной или запеченной вырезки телятины;
  • 1 репчатый лук;
  • 1–2 граната;
  • 100 г измельченных грецких орехов;
  • майонез.

Поместите кулинарное кольцо на центр плоского блюда и начните собирать салат вокруг этого кольца. Учитывайте, что блюдо может получиться пресным, если мясо или овощи будут недостаточно посолены.

Желательно выложить ингредиенты в такой последовательности: натертый на терке картофель – майонез – мясо – лук – майонез – натертая на терке морковь – натертая на терке свекла – орехи – майонез – зерна граната. Когда выложите все ингредиенты, извлеките кольцо, чтобы по центру получилось аккуратное отверстие.

Салаты на Новый год: простые и вкусные рецепты

Легкие салаты на Новый год

Цезарь с крилем

Для салата:

  • 150-180 г микс-салата;
  • 8 томатов черри;
  • 100 г обжаренных лесных орехов;
  • 0,5 шт. синего или белого салатного лука;
  • 1 куриное филе, обжаренное на гриле;
  • 0,5 чайных ложек молотой паприки;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 банка мяса криля;
  • 30 г натертого пармезана.

Для соуса:

  • 1 яйцо;
  • сок половины лимона;
  • 30 мл оливкового масла;
  • 1 столовая ложка вустерского соуса;
  • соль по вкусу.

Это невероятно вкусный салат на Новый год. Для его приготовления выложите в тарелку зелень, томаты, куриную грудку, мясо криля, измельченные орехи, затем залейте соусом.

Чтобы приготовить заправку, отварите яйцо в кипящей воде в течение одной минуты и разбейте его содержимое в миску. Добавьте остальные ингредиенты и заправьте салат. Сверху блюдо посыпьте пармезаном.

Салат с грушей и сыром с плесенью

  • 1 пучок рукколы;
  • 150 г сыра с голубой плесенью;
  • 2 крупные груши;
  • 100 г грецких орехов.

Для заправки:

  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • сок половины лимона;
  • 1 чайная ложка меда;
  • соль, перец – по вкусу.

Это салат на Новый год для настоящих гурманов. Выложите на дно неглубокого блюда нарезанную рукколу, затем добавьте нарезанную слайсами грушу, измельченные грецкие орехи и сыр. Полейте салат сверху заправкой.

Салаты на Новый год: простые и вкусные рецепты

Недорогие салаты на Новый год

Салат из свеклы с черносливом и фундуком

  • 3 вареные свеклы;
  • 100 г чернослива;
  • 70 г фундука;
  • 2 соленых огурца;
  • 3 столовые ложки растительного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Свеклу для этого салата нужно сварить и натереть на крупной терке, фундук – слегка обжарить и порубить ножом, а чернослив – порезать мелкой соломкой. Останется перемешать все ингредиенты, добавить соль, перец и растительное масло. Отдавайте предпочтение оливковому – оно ароматнее и полезнее.

Салат из печени и грибов

  • 200 г говяжьей печени;
  • 2 соленых огурца;
  • 50 г грибов;
  • 50 г грецких орехов;
  • зелень петрушки;
  • майонез;
  • соль, перец по вкусу.

Грибы отварить или протушить на сковороде. Печень необходимо вымочить в воде, чтобы ушла кровь, а затем обжарить на сковороде и порезать кубиками. Добавить остальные ингредиенты, посолить, поперчить и заправить майонезом.

Закуски и салаты на Новый год непременно должны украшать праздничный стол. Интересные и оригинальные идеи бутербродов смотрите в материале Фактов ICTV.

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